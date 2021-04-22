الصحة تكشف مراحل تجربة لقاح فيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنفوجرافيك يكشف 4 مراحل مر بها فيروس كورونا (كوفيد- 19).
وأوضحت الوزارة أن المراحل هي:
- مرحلة ما قبل التجارب الإكلينيكية، حيث تم اختبار اللقاح في المختبرات وعلى الحيوانات.
المرحلة الأولى: تمت على عدد من الأصحاء لاختبار المأمونية وقياس الفاعلية.
- المرحلة الثانية: تمت على عدد أكبر من المتطوعين وانتهت بثبوت وفاعلية وأمان اللقاح.
- المرحلة الثالثة: نفذت على مجموعة أكبر من المتطوعين في العديد من دول العالم ومنها مصر.
وتابعت وزارة الصحة: لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني
www.egcovac.mohp.gov.eg
أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا)
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