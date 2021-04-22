شكرا لقرائتكم خبر عن واعظة بالأزهر: الأعمال المنزلية للمرأة في رمضان «جهاد وعبادة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الداعية أسماء أحمد، واعظة بالأزهر الشريف، إن عمل المرأة في بيتها في شهر رمضان عمل عظيم تساهم به في نشر المودة والرحمة في بيتها، ولها اليد في المساهمة في تربية أولادها، وهي مُعينة لزوجها على عمله وعلى دعوته وطلبه للعلم.

وأضافت «أحمد»، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة؛ في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن العمل الذي تقوم به المرأة شأنه في ذلك شأن سائر الأعمال لا تُثاب عليها المرأة إلا إذا أخلصت فيه النية لله تعالى خاصة في شهر رمضان، مشيرة إلى أنه من المعلوم أن المرأة تستنفد جزءًا كبيرًا من النهار في أعمال المنزل والطعام والشراب.

وتابعت: «الكثير من النساء يعتقدن أن أعمال المنزل ربما يضيع عليهن الكثيرَ من العبادة والأجر الناتج عنها، إلا أن ذلك غير صحيح قطعًا؛ لأن عملها هذا جهاد وعبادة، فهي تساعد نفسها وغيرها علىٰ العبادة بإعداد الطعام، وتهيئة المناخ المناسب للعبادة، وبجانب ذلك يمكن لها أن تستثمر الوقت الذي تقوم فيه بأعمال المنزل بذكر الله تعالىٰ، وكثرة الاستغفار، والاستماع للقرآن الكريم.