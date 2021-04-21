شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: ليبيا مهتمة بنقل تجربتنا واتفاق على تبادل المعارف بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، إنه أجرى اجتماعا مع نظيره الليبى، لاهتمامه بنقل التجربة المصرية فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا، واتفقنا على تبادل المعارف بين البلدين.

وأضاف وزير التعليم: الليبيون يحتاجون للمنصات الإلكترونية وتبادل المعارف وتدريب المعلمين والامتحانات الإلكترونية ويريدون المشاركة فى القنوات التليفزيونية، واتفقنا على تعاون كبير فى المجال التعليمى، يبدأ بعد الرحلة مباشرة.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد شهد، خلال زيارته اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.