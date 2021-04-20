شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 22 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفّذت مباحث التموين في أسوان، الثلاثاء حملة على الأسواق، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التموينية في مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 22 قضية تموينية، منها 4 قضايا مخالفات مخابز بلدية، وقضيتي استخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الأغراض المخصصة، و2 قضية بيع أزيد من التسعيرة، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا عدم حمل شهادات صحية.

وتحررت محاضر للمخالفات وأحيلت إلى النيابة للتحقيق.