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أخبار × 24 ساعة.. عودة حركة القطارات فى الاتجاهين على خط القاهرة الإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، والتى نرصدها كالتالى:..

الإفتاء توضح حكم الإفطار فى رمضان لعموم المرضى فى ظل تفشى وباء

الخليج 365.. صندوق النقد يتوقع تصدر مصر معدلات النمو بالمنطقة بـ5.7% عام2022

السكة الحديد: عودة حركة القطارات فى الاتجاهين على خط القاهرة الإسكندرية

وزير الخارجية يسلم رئيس جزر القمر رسالة من الرئيس السيسى

بنها الجامعي: 28 مصابا بحادث قطار طوخ ما زالوا يتلقون العلاج وحالتهم مستقرة

أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بمنح حضانات الأطفال مزايا المشروعات الصغيرة

رئيس الوزراء: زيادة إصابات كورونا يتطلب منا تطبيق الإجراءات الاحترازية بحسم

 

وزير الخارجية يستعرض مع رئيس كينيا مجريات اجتماعات كينشاسا حول سد النهضة

 

رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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