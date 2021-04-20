شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. عودة حركة القطارات فى الاتجاهين على خط القاهرة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، والتى نرصدها كالتالى:.. الإفتاء توضح حكم الإفطار فى رمضان لعموم المرضى فى ظل تفشى وباء كورونا الخليج 365.. صندوق النقد يتوقع تصدر مصر معدلات النمو بالمنطقة بـ5.7% عام2022 السكة الحديد: عودة حركة القطارات فى الاتجاهين على خط القاهرة الإسكندرية وزير الخارجية يسلم رئيس جزر القمر رسالة من الرئيس السيسى بنها الجامعي: 28 مصابا بحادث قطار طوخ ما زالوا يتلقون العلاج وحالتهم مستقرة أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بمنح حضانات الأطفال مزايا المشروعات الصغيرة رئيس الوزراء: زيادة إصابات كورونا يتطلب منا تطبيق الإجراءات الاحترازية بحسم وزير الخارجية يستعرض مع رئيس كينيا مجريات اجتماعات كينشاسا حول سد النهضة رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى