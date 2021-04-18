شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2.. «كنيسة المنيا» من التدمير بعد فض رابعة إلى هلال يحتضن الصليب في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لكنيسة المنيا التي ألقت الحلقة الخامسة من مسلسل «الاختيار 2» الضوء عليها مساء السبت، ضمن عدد من الاقتحامات التي شهدتها محافظة المنيا، عقب فض اعتصام رابعة والنهضة.

والمشهد كان لكنيسة الأمير تادرس الشطبي، الكائنة بميدان «صيدناوي» رسط مدينة المنيا، التي أعيد بناءها على يد الجيش المصري.

ومن المفارقات أن تلك الكنيسة التي أحرقها بالكامل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في أغسطس 2013، تحول إلى ميدان محبة، حيث توضع فيه منذ أول أيام شهر رمضان مجسمات رمضانية مضيئة، فانوس وهلال يحتضن الصليب، وتوافد عليه مئات المواطنين والأطفال لالتقاط الصور التذكارية.