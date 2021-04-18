شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نسابق الزمن لـ«تطوير الدائرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من أعمال التوسعات والتطوير للطريق الدائرى، باعتباره شريانًا مروريًا حيويًا يربط محافظات القاهرة الكبرى، ويسهم فى تسهيل حركة المواطنين، والقضاء على كل الاختناقات المرورية.

وتفقد مدبولى، يرافقه وزير النقل ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية، أعمال التوسعة والتطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 106 كيلومترات، والتى تتم بالتزامن مع تنفيذ أعمال نقل المرافق والمنشآت المتعارضة مع أعمال التطوير، كما تمت متابعة التقدم فى سير وتنفيذ الإجراءات التى تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية» للأراضى والعقارات الواقعة فى نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير.

وقال رئيس الوزراء: «تعتبر أعمال التوسعة التى تتم فى مسار الطريق الدائرى من الأعمال الشاقة التى تواجهنا، حيث إن هذه الأعمال يتم تنفيذها دون عرقلة أو توقف الحركة المرورية على هذا الطريق الذى يمثل رئة ومُتنفسًا للحركة المرورية للمحافظات الثلاث، كما أنها تتم فى مناطق سكنية مكتظة، وهو ما يضيف عبئًا آخر».

وتابع أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التى يتم تنفيذها ستسهم فى رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تمت مراعاة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما يخص التعويضات المالية فى المناطق التى تشهد أعمال توسعة للطريق الدائرى؛ حيث بلغ إجمالى قيمة هذه التعويضات حتى الآن 250 مليون جنيه.