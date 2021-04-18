شكرا لقرائتكم خبر عن «الاختيار 2».. «الإخوان» دمروا 16 منشأة ببني سويف واستشهاد ضابط بعد زواجه بشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرضت الحلقة الخامسة من مسلسل «الاختيار 2» أحداث فض اعتصام رابعة، والأعمال التخريبية التي نفذتها جماعة الإخوان الإرهابية عقب فض الاعتصام في عدد من المحافظات.

واستعرض المسلسل الهجوم من أنصار الجماعة الإرهابية على قسم شرطة بنى سويف يوم 14 أغسطس 2013، ما أسفر عن استشهاد النقيب مينا عزت زكى عن عمر 22 عامًا، بعد زواجه بشهر، ليضحي بنفسه من أجل بلاده.

وأعاد المسلسل الأذهان مرة أخرى تجاه جرائم الجماعة الإرهابية يوم 14 أغسطس عام 2013 بمحافظة بني سويف، والذي كانت من ضمن أكثر المحافظات اشتعالا في ذلك التوقيت.

16 منشأة شرطية وحكومية ومنشآت كنسية، أقدم على تخريبها سواء بالحرق أو التدمير أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية آنذاك بمحافظة بني سويف، الذين كانوا يتخذون من ميدان المديرية وسط المدينة مكانا لاعتصامهم.

فور بدء أعمال فض اعتصامي أعضاء الجماعة الإرهابية بالنهضة ورابعة العدوية، بدأ أعضاء الجماعة الإرهابية في المحافظة بحرق 3 سيارات تابعة لشرطة السكة الحديد والتي كانت تتواجد بالقرب من المحطة، قبل أن يواجهوا قوات الشرطة ويبدأون في تدمير أي منشأة حكومية أو شرطية أو كنيسة.

مشاهد دامية وهجوم من عناصر الإخوان على قسم شرطة بني سويف ومحكمة بني سويف الابتدائية ومدرسة الراهبات، قبل أن تتحول المحكمة إلى كتلة من النيران، ويحتجز عناصر الإخوان 4 من الراهبات داخل المدرسة، وسط هجوم بالأسلحة النارية على قسم شرطة بني سويف، ومحاولات للدفاع عنه من قبل رجال الشرطة.

ساعات قليلة وتشتعل النيران داخل ديوان عام المحافظة ويسقط العقيد مالك مهران مدير إدارة المرور الذي لم يكمل أكثر من 24 ساعة على استلامه العمل بالمحافظة شهيدا دفاعا عن المحافظة، وقبله الشهيد النقيب مينا عزت دفاعا عن قسم شرطة بني سويف، بالإضافة إلى 4 مجندين.

لم ينته يوم 14 اغسطس من عام 2013 إلا وقد أنهى أعضاء الجماعة الإرهابية، مهمتهم في حرق 16 مؤسسة وهي «مبنى محافظة بني سويف، مبنى استراحة كبار المسؤولين، البوابة الإلكترونية للمحافظة، الجراج، مبنى الأمن الوطني، مبنى الجوازات، حرق مبنى المحكمة الابتدائية وهدمه، حرق قسم شرطة الواسطي، حرق قسم شرطة بني سويف، حرق قسم شرطة ببا، حرق قسم شرطة سمسطا، حرق مدرسة إيهاب إسماعيل، وحرق مدرسة الراهبات، بنك بركليز، بنك التنمية»، كما أثاروا الشغب والعنف في الشوارع».