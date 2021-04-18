شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد كورنيش المريوطية ويوجه بتوفير أفضل الخدمات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بكورنيش وطريق المريوطية، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومراحل العمل بالأكشاك المقامة بالكورنيش، وخلال الجولة توجه محافظ الجيزة للقائمين على الأعمال بالأكشاك المقامة بأعمال التطوير، و وجههم بتوفير افضل الخدمات لمرتادى الكورنيش بأسعار مناسبة لضمان جذب أكبر عدد من الزوار.

كما شدد المحافظ، على رئيس حى الطالبية وأصحاب الاكشاك بمراعاة الالتزام بأعلي معايير الأمان والحرص على التخلص السليم من المخلفات أولا بأول، بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.

رافق المحافظ، اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الاحياء والأجهزة والمديريات المعنية، حيث يشهد الكورنيش تحول كبير من النقيض للنقيض بطول الكورنيش من المريوطية بالجيزة بداية من شارع الهرم حتى مدخل قرية شبرامنت، حيث تحول مقلب القمامة لممشى سياحى بطول 4 كم تقريبا.

وكان ”الخليج 365”، رصد المرحلة الثانية لتطوير كورنيش المريوطية، والذى تم إنشاؤه مؤخرا، بعد التخلص من القمامة والمخلفات المتراكمة على جانبى ترعة المريوطية بالمنطقة أسفل كوبرى الطريق الدائرى، حيث شملت أعمال المرحلة الأولى أعمال تدبيش الترعة وإنشاء ممشى سياحى وموقف سيرفيس بديل للموجود بتقاطع شارع الهرم والمريوطية.

وكانت أجهزة محافظة الجيزة طرحت أكشاك ووحدات لتقديم المشروبات والمأكولات للإيجار بكورنيش المريوطية والمنصورية، لتعظيم الاستفادة من الممشى السياحى والحفاظ عليه خاصة بعد تجميله وإضاءته بشكل جمالى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب بتلك الأكشاك على أن يتم الالتزام بالأسعار التى تضعها المحافظة للخدمات المقدمة بطول الكورنيش من الأكشاك والعربات لعدم استغلال المواطنين والمترددين على الممشى وبما يحقق نسبة ربح للمستأجرين لضمان استمرار المشروع.