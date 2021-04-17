شكرا لقرائتكم خبر عن تصدع عقار مكون من 4 طوابق بحارة زكريا بمدينة المنيا دون أضرار بشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض منزل، مكون من 4 ادوار للتصدع، والانهيار بمدينة المنيا، دون أضرار بشرية .

تلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصدع وانهيار عقار، ملك ورثة محمد عبدالحميد خالد، بحارة حاتم زكريا، بجوار مطبعة بورسعيد، بمدينة المنيا، نتيجة قيام احد الجيران بهدم منزلة .

انتقل فريق من الحماية المدنية، والإسعاف، وتبين أن العقار قديم، ومكون من 4 ادوار، بالطوب اللبني، ويسكنه بالدور الرابع سيدة تدعي عطيات السيد عبدالرحيم، تم إخلاء المنزل دون أضرار بشرية .

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.