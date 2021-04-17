شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة والحرارة تواصل الارتفاع .. حالة الطقس من السبت الى الخميس 22 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 17 أبريل إلى الخميس 22 أبريل 2021، حيث يتواصل ارتفاع الحرارة على كافة أنحاء البلاد ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ودرجة الحرارة العظمى من 36 إلى 38 درجة، معتدل ليلا ودرجة الحرارة الصغرى من 20 إلى 23 درجة.

واعتبارا من يوم الأحد 18 إبريل يحدث ارتفاع آخر في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ودرجة الحرارة العظمى من 39 لتصل إلى 41 درجة، بينما يكون معتدل ليلا ودرجة الحرارة الصغرى من 22 إلى 25 درجة.



وتنشط الرياح على جنوب سيناء وأقصى غرب البلاد وبعضها مثير للرمال والاتربة ووجود أتربة عالقة نهارا وهناك فرص لسقوط الامطار بداية من الأسبوع المقبل.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس السبت 17 أبريل 2021:

نشاط الرياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من غرب البلاد.

- حالة الطقس الأحد 18 أبريل 2021:

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا: على مناطق اقصى جنوب الصعيد 30% على فترات متقطعة.

نشاط الرياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

أتربة عالقة نهارا: على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

- حالة الطقس الاثنين 19 أبريل 2021:

نشاط الرياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تصل لحد العاصفة على غرب البلاد.

أتربة عالقة نهارا: على مناطق من جنوب البلاد

اعتبارا من الثلاثاء يحدث انحفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة بقيم تتراوح بين 8 الى 12 درجة

- حالة الطقس الثلاثاء 20 أبريل 2021:

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا: على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد 30% على فترات متقطعة

نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد

أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد

- حالة الطقس الأربعاء 21 أبريل 2021:

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا: على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد 30% على فترات متقطعة

نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد

أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد

- حالة الطقس الخميس 22 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد

أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من السبت 17 أبريل 2021 إلى الخميس 22 أبريل 2021