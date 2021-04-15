شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث أيام رمضان .. تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس 15-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة فى الاسكندرية اليوم الخميس 15-4-2021، الذى يوافق ثالث أيام شهر رمضان وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة. ويشهد اليوم الخميس تبكير موعد أذان الفجر بمعدل دقيقة، فيما يتم مد توقيت احانة صلاة المغرب دقيقة أيضاً. مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الخميس حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً: موعد صلاة الفجر 4.00 ص موعد الشروق 5.32 ص موعد صلاة الظهر 12.00 م موعد صلاة العصر 3.36 م موعد صلاة المغرب 6.29 م موعد صلاة العشاء 7.51 م الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954