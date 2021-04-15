المفوضين تنظر دعوى طالب حلوان المتهم بالتحرش اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوي المقامة من عمرو عبد السلام المحامي، وكيلاً عن أحد الطلاب والتي طالب فيها بوقف قرار جامعة حلوان برسوب موكله في العام الدراسي 2019/2020 على خلفية اتهامه بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي.

شهدت جامعة حلوان واقعة مخلة بالآداب بتاريخ 11 ديسمبر 2019، تمثلت في ضبط طالب وزميلته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي، وتقرر إحالتهما إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

وأحال مجلس تأديب الجامعة الطالب والطالبة لمجلس التأديب الذي انتهى إلى رسوب الطالب في تيرم كامل، ليطعن على القرار أمام محكمة مجلس الدولة، علماً بأنه لم يحضر مجلس التأديب.

ونظرت محكمة القضاء الإداري دائرة التعليم القضية محل النزاع إلى أن أحيلت لهيئة مفوضي الدولة في جلسة 20 ديسمبر الماضي.