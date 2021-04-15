شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تبدأ استلام القمح من المزارعين اليوم.. وسعر الأردب 725 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، استلام القمح المحلى من المزارعين اعتبارا من اليوم الخميس، بسعر 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، بزيادة 25 جنيها عن العام الماضى، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وسيتم توريد الأقماح بنقاط الاستلام بلجنة تحت رئاسة مديرية التموين، و4 أعضاء آخرين هما عضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة، بالإضافة إلى القبانى المسؤول عن الموازين، كما جهزت الوزارة 450 موقعا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلى هذا العام.

وقامت وزارة التموين، باختيار نقاط التجميع لاستلام الأقماح فى أماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشددا على أنه لن يتم استلام أية أقماح بالشون الترابية.