"عقب تداوله على فيس بوك".. ضبط المتهم في واقعة التحرش بسيدة في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن في الجيزة من ضبط المتهم بالتحرش لفظيا بربة منزل في الطالبية عقب تداوله على موقع التواصل الاجتماعي.

تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها لفظياً أثناء سيرها بدائرة القسم، حيث تم تداول تلك الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الشخص مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.