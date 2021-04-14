شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف المقررات الشهرية لمستحقى الدعم بشكل طبيعى دون أى نقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن نقص حصة الزيت الموزعة للفرد على البطاقات التموينية، بمقررات شهر أبريل الجاري بالمجمعات الاستهلاكية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص حصة الزيت الموزعة للفرد على البطاقات التموينية بمقررات شهر أبريل الجارى بالمجمعات الاستهلاكية

وأوضحت أنه يتم صرف كافة المقررات التموينية لمستحقي الدعم بشكل طبيعى دون أي نقص، حيث يتم ضخ كميات وفيرة من السلع التموينية بما فيها الزيت بمحال البقالة التموينية وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، لتوفير كافة مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعى، مُشددةً على أن المخزون الاستراتيجي لكافة السلع التموينية كافٍ وآمن.