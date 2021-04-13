شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 أبريل أول أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المسلمين حول العالم بشهر رمضان المعظم، الذى يوافق اليوم الثلاثاء أول أيام أيامه لعام 2021.

ووفقا لـ "إمساكية رمضان 2021"، التى تحدد توقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام، فإن صيام اليوم أول أيام رمضان، هو أقصر أيام الشهر المعظم فى عدد ساعات الصيام.

ويقدم ”الخليج 365” لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:00 ص

وقت الشروق 5:31 ص

موعد آذان الظهر 11:56 ص

موعد آذان العصر 30: 3

موعد آذان المغرب 6:21 م

موعد آذان العشاء 7:40