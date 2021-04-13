شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يستبعدون التزام المواطنين بإجراءات كورونا خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع التزام المواطنين بإجراءات كورونا الاحترازية خلال تجمعات رمضان، استبعد غالبية القراء التزام المواطنين بإجراءات كورونا الاحترازية خلال تجمعات رمضان.
واستبعد 91% من القراء التزام المواطنين بإجراءات كورونا الاحترازية خلال تجمعات رمضان، بينما توقع 9 % من القراء التزام المواطنين بإجراءات كورونا الاحترازية خلال تجمعات رمضان.