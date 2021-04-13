شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف القليوبية»: لم يتم رصد أي مخالفات في أول صلاة تراويح بشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الاوقاف في القليوبية، أنه لم يتم رصد أي مخالفات في صلاة التراويح في المساجد.

وقال الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة وكيل الوزارة وجميع مديرى الإدارات بالمحافظة للإشراف على انضباط المساجد والتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية وانتظام الأئمة والعمال بمساجدهم خلال أداء صلاة التراويح الأولى لشهر رمضان، مؤكدا أنه تلاحظ حضور مكثف من المصلين وسط انضباط منهم بالإجراءات الاحترازية ولا توجد مخالفات في اليوم الأول من التراويح.

وأوضح «أبوالسعود» أنه تم إطلاق حملة تطهير وتعقيم مكبرة بالمساجد على مستوى المحافظة، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على استمرارية فتح المساجد أمام المصلين طوال الشهر المبارك.

وأكد «أبوالسعود» في بيان لمديرية الاوقاف أنة تم نشر تعليمات لفتح المساجد والزوايا خلال شهر رمضان المبارك، وتضمنت أنه سيتم فتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق فقط وغلق المسجد بعد انتهاء كل صلاة مباشرة، وعدم التواجد بالمسجد في غير أوقات الصلاة، وحظر إقامة أي موائد رمضانية بالمساجد أو محيطها

وتابع مدير أوقاف القليوبية، أن التعليمات تضمنت أيضا حظر الاعتكاف وصلاة التهجد بالمساجد، وحظر إقامة أي نشاط دعوى من درس وقافلة بالمسجد، وحظر فتح مصلى السيدات ودورات المياه ودور المناسبات بالمساجد، وحظر إقامة المسابقات الرمضانية بالمساجد، وعدم تشغيل مكبرت الصوت الخارجية والاكتفاء بالسماعات الداخلية فقط ما عدا الأذان وخطبة الجمعة.