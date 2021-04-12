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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر: الأماكن المزدحمة كالمتاجر والمولات فرصة لزيادة انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن الأماكن المزدحمة كالمتاجر والمولات فرصة لزيادة انتشار فيروس كورونا خاصة فى شهر رمضان الكريم بسبب كثرة التسوق والتزاور بين العائلات، فى ظل عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة حال التواجد خارج المنزل، للحد من انتشار الفيروس خلال الشهر الفضيل.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.