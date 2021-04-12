شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر: الأماكن المزدحمة كالمتاجر والمولات فرصة لزيادة انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن الأماكن المزدحمة كالمتاجر والمولات فرصة لزيادة انتشار فيروس كورونا خاصة فى شهر رمضان الكريم بسبب كثرة التسوق والتزاور بين العائلات، فى ظل عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة حال التواجد خارج المنزل، للحد من انتشار الفيروس خلال الشهر الفضيل.