شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة اليوم وغدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي الأحد عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأضاف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان له، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق تقسيم عرابيا، اليوم، فيما سيتم فصله غدا عن مناطق الشاليهات الكويتية وفيلات الصيرفي وعمارة فاروق حفني وفيلات المصطبة، من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا، لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تنفذ بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيفصل التيار عنها.