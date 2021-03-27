شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة غدا .. الطقس مائل للبرودة ورياح واضطراب شديد (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع خبراء الأرصاد الجوية درجة الحرارة غدا وأن يسود، السبت، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وأشار بيان الهيئة، إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، فيما سيكون طقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة كذلك.

أما عن حالة الطقس ليلاً، فقد أشارت الهيئة أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأن يكون طقس بارد على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، أما عن جنوب الصعيد وجنوب سيناء في من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة.

وبالنسبة للظواهر الجوية، تتوقع الهيئة شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة.

هذا إلى جانب نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فقد توقعت الهيئة أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر ستشهد اضطراب شديد وارتفاع الموج فيه من خمسة ونصف إلى ثلاثة ونصف أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

الإسكندرية 19 13

وادى النطرون 19 12

طنطا 19 13

شبين الكوم 20 11

دمنهور 19 12

بلطيم 18 12

مطروح 17 12

السلوم 18 11

سيوة 19 09

بورسعيد 19 13

دمياط 18 13

الزقازيق 20 12

المنصورة 19 11

الاسماعيلية 20 12

السويس 20 14

العريش 19 12

رفح 18 11

رأس سدر 21 12

نخل 19 07

نويبع 24 16

طابا 20 13

كاترين 15 05

الطور 23 15

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 25 14

مرسى علم 23 16

الفيوم 21 12

بنى سويف 21 12

المنيا 21 12

أسيوط 22 12

سوهاج 24 13

قنا 25 14

الأقصر 26 15

أسوان 26 16

ادفو 26 17

أبوسمبل 25 15

الوادى الجديد 24 14

شلاتين 27 17

ابو رماد 28 16

حلايب 25 19

رأس حدربة 24 18

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 35 21

المدينة 33 20

الرياض 39 17

المنامة 31 21

ابوظبى 38 24

الدوحة 35 22

الكويت 32 15

دمشق 13 01

بيروت 18 13

عمان 13 03

القدس 12 05

غزة 18 10

بغداد 20 09

مسقط 32 27

صنعاء 27 10

الخرطوم 35 21

طرابلس 20 14

تونس 26 11

الجزائر 18 12

الرباط 24 12

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 03 06-

اسطنبول 11 03

اسلام اباد 30 18

نيودلهى 35 20

جاكرتا 32 23

بكين 20 10

كوالالمبور 32 24

طوكيو 19 16

اثينا 16 08

روما 18 06

باريس 12 04

مدريد 21 07

برلين 11 03

لندن 10 08

مونتريال 08 04

موسكو 05 01

نيويورك 19 10

واشنطن 23 15

نواكشوط 28 18

اديس ابابا 26 10