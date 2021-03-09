منصة التداول هذه تتميز بنهج جديد للترحيب بالمستخدمين الجدد

تام شمس - الثلاثاء 9 مارس 2021 06:48 صباحاً - قدمت شركة وساطة منظمة بالكامل تضم أكثر من ١٠٠٠٠٠ مستخدم على مستوى العالم طريقة جديدة للترحيب بالعملاء الجدد على منصتها.

إذ تقول كوانتفيوري إن المستخدمين الذين يدعون أصدقائهم للانضمام إلى المنصة سيحصلون على أسهم أو عملة مشفرة كمكافأة - بقيمة تتراوح بين ١٠ دولارات و٢٥٠ دولارًا - وسيحصل أصدقاؤهم على نفس المبلغ.

ووفقًا للشركة، يمكن أن يوفر هذا بعض الفرص المثيرة للاهتمام التي ربما لم يفكر فيها المستخدم من قبل ... مثل امتلاك أسهم فيسبوك أو غوغل، أو التعرض لبيتكوين أو إيثريوم.

في خطوة للوقوف على رأس وأكتاف المنافسة، يقول كوانتفيوري إن المستخدمين يمكن أن يتلقوا ما يصل إلى ٧٥٠ دولارًا من المكافآت في سنة تقويمية واحدة، اعتمادًا على عدد الأصدقاء الذين ينتهي بهم الأمر بدعوتهم.

فلسفة مقنعة

يتمثل الدافع الرئيسي لشركة كوانتفيوري في تمكين التداول والاستثمار مجانًا وبأسعار فورية حقيقية من كبرى البورصات مثل بورصة نيويورك وناسداك وبورصة شيكاغو التجارية وباينانس - مع أكثر من ٥٠٠ أصل مدعوم حاليًا.

حيث قال المؤسس ليف مازور لكوينتيليغراف: "لقد كانت كوانتفيوري تضع قاعدة مستخدميها العالمية على قدم المساواة مع أي شخص آخر خلال العامين الماضيين. إن مستخدمي كوانتفيوري ليسوا في وضع غير مواتٍ للخروج من البوابة، وبالتالي فهم سادة مصيرهم".

كل هذا يساعد على ضمان تمتع المتداولين بفرصة لعب متكافئة مع صناديق التحوط والمؤسسات المالية الموجودة في وول ستريت وفي مدينة لندن - مما يلغي الميزة غير العادلة التي يتمتع بها بعض الأفراد ذوي الملاءة العالية على المستثمرين الأفراد. أصبحت هذه المشكلة موضوعًا ساخنًا في السنوات الأخيرة، خاصة في أعقاب الضغط القصير على غيم ستوب الذي غذته WallStreetBets، والتداعيات التي تلت ذلك.

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يقول فريق كوانتفيوري إن نهجهم أدى إلى مستويات عالية جدًا من ولاء العملاء عبر الدول المائة التي تقدم خدماتها فيها - وتشير التحليلات إلى أن التطبيق يستمتع بوقت تفاعل يتساوى مع تطبيقات مثل إنستغرام.

تعتقد شركة كوانتفيوري أن أحد العوامل الحاسمة في نجاحها كان التركيز الشبيه بالليزر على جماهير العملات المشفرة - ولهذه الغاية، يتمتع المستخدمون بحرية تمويل وسحب أرصدة الحسابات باستخدام الأصول الرقمية. ساعد هذا في جذب أولئك الذين تبنوا أمثال بيتكوين وإيثريوم مبكرًا.

المشاركة

وفقًا لما أورده كوينتيليغراف في ديسمبر ٢٠١٨، تم إنشاء كوانتفيوري بواسطة متداولين للمتداولين - ومنذ البداية، كانت مهمتها هي جعل الأسواق "شفافة وعادلة تمامًا". ففي حين تبنت الشركات الأخرى شعار "لا تكن شريرًا"، شرعت الشركة في لعبة ذكية بالكلمات من خلال اتباع شعار "لا يمكن أن تكون شريرًا".

وتقول المنصة إن الكلام الشفهي قد لعب دورًا حيويًا في إطلاق العنان لنمو المستخدمين - مما دفع هذا البرنامج الجديد بدعوة صديق. يمكن للمستخدمين مشاركة رمز دعوة يمكن لأصدقائهم استخدامه كلما قاموا بالتسجيل للحصول على حساب.

ويتم فتح المكافآت بمجرد إضافة رصيد إلى الحساب، وسوف تتقلب قيمتها وفقًا لسعر السوق الحالي. لدى المستخدمين ٣٠ يومًا للمطالبة بالحافز - وفي هذه المرحلة، سيتم بيع الأصل الذي حصلوا عليه بسعر الصرف الفوري في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى الأسهم والعملات المشفرة، تتيح كوانتفيوري للمستخدمين أيضًا التعرض للأموال المتداولة في البورصة (ETFs)، والتي تتعقب سلة من الأسهم المنتقاة بعناية. يمكن للمستثمرين أيضًا استكشاف مجموعة من الأسواق المستقبلية التي تشمل السلع ومؤشرات الأسهم.

في الوقت الذي أصبحت فيه أسواق الأسهم والعملات المشفرة أكثر تشابكًا من أي وقت مضى - مع فحص منصات مثل روبنهود من قبل السياسيين الأمريكيين بعد تقييد الوصول إلى بعض الأسهم - قد يكون شعار كوانتفيوري "التداول الصادق للجميع" بمثابة موسيقى لآذان المتداولين والمستثمرين الأفراد الذين يتطلعون إلى الاستفادة من أحدث تحركات السوق على مستوى العالم.