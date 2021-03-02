ما هو كاردانو Cardano وكيفية شراء وتعدين عملة ADA

إذا كنت من متتبعي سوق العملات الرقمية المشفرة فلا شك أنك لاحظت أن نظامن بلوكشين كاردانو Cardano تحضى باهتمام كبير من طرف مجتمع التشفير، أما عن عملتها المشفرة أو رمزها ADA تعد من بين الأوائل من حيث القيمة السوقية. عملة كاردانو Cardano او ADA، عدد قليل جدا من المتحمسين لصناعة التشفير لديهم فكرة عن ما هي وأهميتها و ما هو هدفها و قوة عملتها المشفرة في السوق. وهذا ليس مفاجئا لأن كاردانو Cardano العديد غافل عنها وهي في طريقها نحو التطور الواسع خصوصا عندما بلغ سوق التشفيير ملايير الدولارات. فإن كنت متحمس للاستثمار في عملة ADA فلا بأس أن أن تعرف كل شيئ عن كاردانو Cardano بشكل مفصل في هذا الموضوع، و تعرف كيفية شراء عملة ADA و تعدين الكردانو Cardano.

ما هو كاردانو Cardano ؟

يعد نظام بلوكشين Cardano البيئي منصة تقنية فعالة لإطلاق التطبيقات المالية. الرمز المميز الداخلي لنظام كاردانو هو عملة ADA التي تعمل على بلوكشين كردانو عبر طبقة تسمى Cardano Settlement Layer أي طبقة تسوية المعاملات في بلوكشين الكردانو. CSL هي الطبقة الأولى في دفتر الأستاذ الموزع كردانو ، حيث تتم معالجة المعاملات بين محافظ التشفير. ولدعم التطبيقات اللامركزية ، تم إنشاء طبقة حساب Cardano (CCL).

تعمل البنية ثنائية المستوى على تسهيل ترقية بروتوكول الشبكة. استخدم مطورو كاردانو لغة البرمجة الآمنة الجديدة Haskell. كخوارزمية إجماع ، تستخدم شبكة العملة المشفرة Cardano (ADA) إثبات الحصة المحدث Ouroboros ، الذي أنشأه البروفيسور Aggelos Kiays. يطلق منشئو المحتوى على كاردانو عملة مشفرة من الجيل التالي مصممة لتوسيع نطاق العملات الرقمية والعقود الذكية في صناعة التمويل العالمية.

كاردانو Cardano يعد بلوكشين لامركزي عملته الرقمية المشفرة هي ADA، يسعى كاردانو Cardano إلى تطوير منصة عقود ذكية Smart contracts تهدف إلى تقديم المزيد من الميزات المتقدمة أكثر من أي بروتوكول قائم آخر . وفقا لفريق كاردانو Cardano، مشروع كاردانو Cardano هو أول منصة بلوكشين تقوم على فلسفة علمية.

تاريخ تطوير مشروع كاردانو Cardano

في عام 2014 ، ترك تشارلز هوسكينز ، أحد مبرمجي فريق Ethereum ، المشروع وقام مع شريكه Jeremy Wood بتأسيس شركة IOHK. هكذا بدأ تاريخ إنشاء منصة Cardano. جذبت أفكار تشارلز هوسكينز المستثمرون اليابانيون المهتمين بفكرة استخدام تقنية blockchain للعقود الذكية ووقعوا عقدًا مع Charles Hoskins لتطوير عملة رقمية جديدة قابلة للتطوير بدرجة كبيرة وفقا لمعايير دولية و علمية.

استمرت عملية العرض الأولي للعملة ICO لمدة عامين كاملين من 2015 إلى 2017 ، ونتيجة لذلك ، تمكن فريق المشروع من جمع مبلغ جيد جدًا قدره 62 مليون دولار. حرفيًا بعد أسبوع من الإطلاق ، زادت القيمة السوقية لـ Cardano إلى 500 مليون دولار ، وبلغ حجم التداول اليومي لـ عملة ADA في منصات التداول 100 مليون دولار ، وكان اهتمام مجتمع Blockchain بالعملة الجديدة مرتفعًا للغاية انذاك.

جاءت أكبر مبالغ استثمار رأس المال من دول جنوب شرق آسيا. حتى الان لا تزال العملة المشفرة ADA تحظى بشعبية في اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند.

المزيد عن كردانو Cardano

ثلاث منظمات تساهم في تطوير مشروع كاردانو و هي

1 – مؤسسة كاردانو هي هيئة إشرافية وتعليمية.

للتوحيد القياسي والحماية والالتزام ببروتوكول كاردانو

العلاقات العامة والوكالات الحكومية والمنظمون الماليون ؛

شراكات إستراتيجية مع مشاريع تشفير أخرى.

2 – يطور Input Output HK نظام Cardano البيئي ويحافظ عليه.

3 – Emurgo هي منظمة تجارية تمول وتدعم التطبيقات المبتكرة التي تعمل على Cardano بلوكشين.

يعمل الفريق اللامركزي عبر ثلاثة كيانات مستقلة لضمان أن تظل كاردانو وفية لغرضها بينما نتقدم ونتطور.

أما بخصوص الفريق وراء كردانو

تشارلز هوسكينسون: مبرمج أمريكي شارك في تطوير مشاريع Invictus Innovations و Ethereum ؛

مبرمج أمريكي شارك في تطوير مشاريع Invictus Innovations و Ethereum ؛ جيريمي وود: عالم رياضيات ورجل أعمال ، تخرج من جامعة إنديانا (الولايات المتحدة الأمريكية) ، وعمل مع تشارلز هوسكينسون في فريق فيتاليك بوتيرين ؛

عالم رياضيات ورجل أعمال ، تخرج من جامعة إنديانا (الولايات المتحدة الأمريكية) ، وعمل مع تشارلز هوسكينسون في فريق فيتاليك بوتيرين ؛ أجيلوس كياياس: أستاذ في جامعة إدنبرة. متخصص في مجال التشفير التطبيقي وأمن الكمبيوتر.

أستاذ في جامعة إدنبرة. متخصص في مجال التشفير التطبيقي وأمن الكمبيوتر. فيليب وادلر: هو مطور لغة برمجة. المساهمون في Haskell و Java و XQuery ؛

هو مطور لغة برمجة. المساهمون في Haskell و Java و XQuery ؛ إلياس كوتسوبياس: أستاذ بجامعة أكسفورد. متخصص في تطوير وتحليل خوارزميات الحاسوب.

الجديد الذي تقدمه كردانو في صناعة التشفير

يطلق المطورون على كاردانو مشروع Blockchain من الجيل الثالث. يتضمن الجيل الأول العملة المشفرة BTC و المشقة عنها البيتكوين كاش ، و الجيل الثاني هو Ethereum. تتمثل مهمة نظام Cardano البيئي في الحفاظ على الجوانب الإيجابية للنظم الإيكولوجية السابقة للبلوكشين Blockchain وتطويرها ، والتخلص من عيوبها المتأصلة.

تستهلك صناعة تعدين العملات المشفرة 1% من إجمالي الكهرباء المولدة في العالم ، وتتزايد قوة شبكات Blockchain الرائدة طوال الوقت. يؤدي التعقيد الكبير في التعدين إلى سباق تقني لمصنعي المعدات الحاسوبية وزيادة تكلفة آلات التعدين. الشراء والمحتوى غير متاحين لجميع المستخدمين.

يؤدي التحقق الكامل من عقد شبكة البلوكشين أثناء إنشاء كتلة جديدة إلى إبطاء المعاملات. لذلك ، فإن سرعة تحويل الأموال بين المحافظ في أنظمة التشفير من الجيل الأول والثاني أقل مما هي عليه في شبكات الدفع Visa أو Mastercard. نشأ إزعاج خطير خلال طفرة العملات المشفرة ، عندما أجرى عدد كبير من المستخدمين معاملات في نفس الوقت، الامر الذي رفع مصاريف التحويل و قلل من سرعنها لتصل لأيام.

تتزايد كمية المعلومات في Blockchain ، مما يضع متطلبات إضافية لتخزين البيانات ومعالجتها. تؤدي الدرجة العالية من عدم الكشف عن الهوية إلى تعقيد استخدام العملات الافتراضية في النظام المالي التقليدي ، الذي يخضع لرقابة صارمة من قبل المنظمين.

يحل مهندسو البلوكشين في Cardano هذه المشكلة اختياريًا ، بما في ذلك البيانات الوصفية المحمية بالتشفير في النظام ، مما سيسمح بالتفاعل مع المنظمين الخارجيين ، مع الحفاظ على سرية حاملي الرموز إلى درجة كافية.

يقدم منشئو Cardano تفاعلًا مختلفًا لشبكات Blockchain مباشرة دون وسطاء ، في إطار نظامهم الأساسي ، والذي قد يلغي في كل ما هو غير مركزي في شبكات الشفير، مما يجعل كل المعاملات تعمل عبر نظام لامركزي محظ.

يخطط فريق IOHK لإتقان عملية تنفيذ العقود الذكية، و تسهيل الامر على المحاسبين، المحاميين، و كل الفئات الخرى للإنخراط في أنظمة العقد الذكي.

يتصور مشروع كاردانو ترقية تدريجية للبروتوكول طوال عمر النظام البيئي. لهذا ، يتم تطوير آلية خاصة لتحقيق اتفاق بين جميع أفراد المجتمع. يسعى المطورون إلى منع الهارد فورك للعملة المشفرة ADA ، والتي تعتبر ضرورية في أي من شبكات التشفير الشهيرة. يحتوي برنامج Cardano على توزيع هرمي داخلي في شكل حزمة بروتوكول.

تعد لغة برمجة Haskel ، التي تمت كتابة Cardano بها ، واحدة من أكثر اللغات تقدمًا وأمانًا. يسمح بروتوكول إثبات الحصة المحسّن Ouroboros لجميع حاملي عملات ADA بالتصويت. يبدو مشابهًا إلى حد ما لبروتوكول Ethereum الجديد Casper ، ولكن وفقًا لمبدعي Ouroboros ، فهو خوارزمية الإجماع الوحيدة التي يمكن إثبات سلامتها باستخدام الرياضيات.

كيف يعمل كاردانو Cardano ؟

تم تطوير كاردانو Cardano في طبقتين تفصل بين دفتر الأستاذ لقيم الحسابات Ledger of Account Values ، عن السبب في نقل القيم من حساب إلى آخر. هذا الفصل يتيح للعقود الذكية التي يتم كتابتها في المنصة أن تكون أكثر مرونة. يمكن للشركات الاستفادة من هذا الفصل لتكييف التصميم والسرية، وتنفيذ كل العقود الذكية لتتناسب بشكل أفضل مع حالات الاستخدام الخاصة بهم.

خوارزمية كاردانو Cardano

تسمى خوارزمية كاردانو Cardano بأوروبوروس Ouroboros . و هي خوارزمية إثبات الحصة لمعالجة و إثبات المعاملات و الحصول على توافق في الآراء داخل الشبكة. أوروبوروس Ouroboros يمكن أن تكون واحدة من الحلول لمشكل توسع البلوكشين . هذه الخوارزمية تلغي الحاجة إلى خوارزمية إثبات العمل التي تستهلك الكثير من الطاقة . وبالإضافة إلى ذلك، أثبت رياضيا أن خوارزمية أوروبوروس Ouroboros آمنة ولم تتعرض لأي خطر أو إختراق .

تعدين عملة ADA

ضع في اعتبارك نظام تعدين العملة المشفرة كاردانو يعتمد على نظام اتباص الحصة، بمعنى أنه لن تحتاج الى التعدين بالإجهزة أنما، يجب أن تقوم بتجميد حصة محددة من عملة ADA في محفظة تدعم عملية Staking.

إن كنت لا تملك عملة ADA يمكن شرائها عبر أحد بورصات العملات المشفرة ، ثم المشاركة في إنشاء كتل التشفير ADA. يتم التوصل إلى توافق في الآراء من خلال تصويت عام لأصحاب الأصول الرقمية Cardano ، الذين ينتخبون قادة في الشبكة بناءً على الحصة التي تمت المشاركة بها في بلوكشين Cardano.

بعد ظهور منصات تداول العملات المشفرة و تبادلها، أصبحت تساهم في جمع حصص المساهمين عبر تلك المنصة، مما أدى الى تسهيل عملية تعدين عملة ADA من خلال المساهمة بحصة بسيطة عوضا عن المتطلبات الكبيرة التي تطلبها المحفظة الأساسية.

يمكن التعرف على ماذا نعني بعملية ستاك العملة المشفرة عبر الموضوع التالي : ما هو ستاك Staking العملات المشفرة في البلوكشين

من أين يمكن شراء عملة ADA و المشاركة في عملية ستاكينج Staking

توجد العديد من المنصات التي يمكن من خلالها شراء عملة ADA و تخزينها من أجل التعدين، و يبقى من أفضل هذه المنصات، منصة Binance التي تتمتع بالعديد من المميزات التي قد شرحنا أهمها في موقعنا.

كيفية شراء عملة ADA عبر Binance

أولا تأكد من أنه لديك حساب عبر باينسس، و أيضا مفعل وبه عملة مشفرة أما بيتكوين، عملة USDT أو أي عملة مشفرة اخرى، إن لم يكن لديك أي عملة مشفرة و أنت جديد تريد أن تستثمر في العملات المشفرة، ما عليك الا ان تتبع الشرح الموجود عبر الموضوع التالي : شراء البيتكوين والعملات المشفرة ببطاقة بنكية عبر Binance

بعد أن تملك العملة المشفرة بمكنك شراء عملة ADA عبر خطوات بسيطة، إن كنت قررت أنك تريد شراء عملة ADA مقابل USDT، فانتقل عبر الرابط التالي : binance.com/en/trade/ADA_USDT نحو Binance .

إن كنت تريد أن تشتري عملة ADA بمقابل عملة أخرى ما عليك هو أن تقوم بكتابة رمز العملة كما هو موضح، ولك اختيارات واسعة، و عملية الشراء تشتابه بين كل الأزواج.

فقط ضع في اعتبارك أن عملية الشراء تتم عبر اجرائين، أن تحددهم، إما من خلال الشراء بثمن السوق، أو الشراء بثمن أنت تحدده، بمعنى أنه سيتم تسجيل طلبك بالشراء في المنصة، حتى يصل سعر العملة للسعر التي تحدده.

كيف تعدين عملة ADA عبر Binance

عبر منصة Binance يمكن المشاركة في تعدين عملة ADA او بمعنى اصح عملية Staking لعملة ADA.

الخطوات كذلك بسيطة جدا، ما عليك هو الإنتقال الى الصفحة التالية : binance.com/pos عبر منصة Binance. عند وصولك الى الصفحة ستجد من بين العملات التي يمكن تعدينها عبر PoS، عملة كردانو. الكريقة هي نفسها إن كنت تريد تعدين أي عملة أخرى غير كردانو ADA.

ما تراه من معلومات مقابل العملة، هي نسبة الارباح السنوية من عملية التعدي، أو ستاكينج، أيضا الأيام التي يمكن أن تقوم فيها بقفل القيمة التي ستشارك بها في عملية التعدين، بمعنى أن تلك القيمة ستعود الى حسابك على Binance بد انهاء المدة، ضف أن الارباح يمكن التصرف فيها من أول يوم من عملية الستاكينج. و أيضا يوجد الحد الأدنى للقيمة التي يمكن المشاركة بها في التعدين، و هي قد تتغير من يوم لأخر.

إجراء عمليات الشراء لأي عملة مشفرة بأموال مثل USD او EURO في بورصات العملات المشفرة تكون إلا بعد التحقق الكامل من الهوية. هناك العديد من منصات التداول حيث يمكنك تبادل العملات المشفرة ADA مقابل Bitcoin أو Ethereum أو العملة المستقرة USDT USDC ، PAX.

في بورصة للعملات المشفرة مثل Kraken ، يمكنك شراء عملات Cardano مقابل اليورو ، وعلى Upbit و Bithumb مقابل الوون الكوري الجنوبي. للحصول على إرشادات مفصلة حول كيفية التسجيل والانتقال إلى إجراءات التحقق من الهوية في بورصة Binance، موضع كامل مفصل عن العملية فقط عبر تطبيق بينانس : كيف تشتري بيتكوين Bitcoin بسرعة وأمان عبر الإنترنت.

محفظة الكردانو Cardano عملة ADA

شبكة Cardano مثلها مثل أي شبكة يلوكشين اخرى لديها محفظة خاصة بها تسمى ديدالوس Daedalus. المحفظة يمكن تشغيلها على أي نظام نشغيل Windows و macOS و Linux. هي محفظة عملات رقمية محددة وآمنة من ADA. يمكنك تثبيت التطبيق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، ومزامنة مع بلوكشين الكردانو ويمكنك إرسال واستلام عملات ADA وعرض سجل المعاملات الخاص بك. لمزيد من المعلومات ، يوجد Cardano Block Explorer ، وهو يوفر معلومات حول حالة Cardano Blockchain ، على سبيل المثال كل المعاملات من اول ظهور النظام. بالإضافة إلى تنفيذ المعاملات ، تتمتع محفظة Daedalus بميزات خاصة تجعل أصولك أسهل في الاستخدام وأكثر أمانًا.

كاردانو Cardano هو مشروع مثير للاهتمام حقا تم إنشاؤه من قبل فريق جيد من المطورين ولديهم خارطة طريق واضحة.لا يسعى أن يكون أفضل عملة رقمية مشفرة ، لكن لتقديم شيء مختلف عن الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك، من أهم أهداف كاردانو Cardano هو مساعدة الشركات والمؤسسات المختلفة على التوسع الامن بمزايا البلوكشين.

في الأخير آمل أن تكونوا قد اسمتعتم بقراءة هذه المقالة، وأنها قد أعطتكم فكرة عامة عن الكاردانو Cardano و عملته ADA .

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