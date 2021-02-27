زيادة تقلبات سوق الأسهم تؤدي إلى انخفاض أسعار بيتكوين والعملات البديلة

تام شمس - السبت 27 فبراير 2021 05:41 صباحاً - واجه سوق العملات المشفرة يومًا آخر من الضغط الهبوطي حيث يستمر القلق في الأسواق التقليدية في الانتشار بعد الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لمدة ١٠ سنوات.

وتُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن سعر بيتكوين (BTC) انخفض إلى مستوى منخفض عند ٤٤٧١٠ دولارًا في وقت متأخر من يوم ٢٥ فبراير قبل أن يعود الشراء عند الدعم الرئيسي لمساعدة الأصول الرقمية على التعافي مرة أخرى فوق ٤٦٥٠٠ دولار ولكن بشكل عام، يبحث المحللون عن ٥٠٠٠٠ دولار ليصبح دعمًا راسخًا قبل توقع استمرار الاتجاه الصعودي.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات المصدر: تريدينغ فيو

على الرغم من مشتريات بيتكوين الرئيسية من قبل مايكروستراتيجي وتسلا وماس ميوتشوال، لا يزال لدى غالبية المستثمرين المؤسسيين مخاوف تتعلق بالأمان والمعاملة الضريبية التي تمنعهم من الاستثمار في بيتكوين، وفقًا لرئيس غالاكسي ديجيتال المشارك "داميان فاندرويلت".

كان الاستثمار المؤسسي مصدرًا مهمًا للتفاؤل في قطاع العملات المشفرة في عام ٢٠٢١، ولكن تأثيره في مساعدة بيتكوين على الوصول إلى قيمة سوقية تبلغ ١ تريليون دولار قد يكون مبالغًا فيه حيث أظهر التحليل الأخير أن حيتان العملات المستقرة والمستثمرين الأفراد لا يزالون يتمتعون بأكبر قدر من القوة الشرائية.

زيادة سعر الفائدة يضغط على GBTC

في ٢٥ فبراير، ارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لأجل ١٠ سنوات إلى ١,٥٢٪، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.

ووفقًا لتشاد ستينغلاس، رئيس التداول في كروس تاور، أدت هذه الخطوة إلى ضغوط على مستوى السوق دفعت "فرق سعر GBTC إلى أدنى مستوى يصل إلى سالب ٦٪ وأغلق اليوم بالقرب من ٢٪". يرى المحلل أن تقلب أسعار الفائدة هو مصدر رئيسي لتقلبات السوق، حيث تزداد حدة النهاية الطويلة للمنحنى بينما ينخفض ​​الدولار الأمريكي.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

تعرضت العملات المشفرة لضغوط متزايدة مع تدهور أسواق الأسهم على مدار اليوم، وربما يرجع ذلك إلى "التدافع على السيولة" الناتج عن قيام المتداولين "بالدفع ضد طلبات الهامش والحاجة إلى تحرير الأموال".

حيث قال ستينغلاس:

"أفسر انهيار فرق سعر GBTC على أنه إشارة إلى أن المستثمرين الأفراد إما يتخلصون من العملات لتوفير السيولة، أو أن أصحاب الصناديق الكبيرة مثل ARKW يشهدون تدفقات خارجية، مما يجعلهم يبيعون GBTC مع كل شيء آخر."

الأسواق التقليدية لا تزال متقطعة

تراجع عائد سندات الخزانة لأجل ١٠ سنوات بمقدار ٠,٠٥٨٢ نقطة أساس إلى ١,٤٦ يوم ٢٦ فبراير، مسجلًا انخفاضًا بنسبة ٣,٨٢٪ عن أعلى مستوى له في اليوم السابق. أدى هذا إلى يوم متقلب في الأسواق شهد إغلاق المؤشرات الرئيسية بشكل متباين.

حيث أنهى مؤشر ناسداك اليوم مرتفعًا بنسبة ٠,٥٦٪، مستردًا بعض خسائره من انخفاضه بنسبة ٣,٥٪ يوم ٢٥ فبراير. وفي الوقت نفسه، أنهى مؤشر إس وبي ٥٠٠ وداو اليوم في المنطقة الحمراء، بانخفاض ٠,٤٨٪ و١,٥١٪ على التوالي.

كما تعرضت غالبية العملات المشفرة الكبرى لخسائر حادة يوم الجمعة، باستثناء كاردانو (ADA)، التي أصبحت العملة المشفرة في المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية بعد أن وصل سعرها إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ١,٢٩ دولار. يبدو أن الإثارة الحالية للعملة البديلة مرتبطة بإطلاق الشبكة الرئيسية القادمة "ماري" المقرر في ١ مارس.

مخطط زوج كاردانو مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

كذلك عانى بيزك أتنشن توكن (BAT) أيضًا من عمليات البيع المكثفة في السوق ليحقق مكاسبًا بنسبة ٦,٤٣٪ بعد إعلان ٢٣ فبراير عن بورصة بريف اللامركزية (DEX).

انخفض سعر إيثريوم (ETH) بنسبة ٧,١٩٪ ويتم تداوله دون ١٥٠٠ دولار، بينما انخفض سعر باينانس كوين (BNB) بنسبة ٨,٣٦٪ إلى ٢٢٤,١٤ دولارًا.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٥٣٣ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٦١,٣٪.