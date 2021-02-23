الرئيس التنفيذي لتويتر يتبرع بمبلغ ١ بيتكوين لمنظمة غير ربحية لتطوير بيتكوين كور

تام شمس - الثلاثاء 23 فبراير 2021 11:54 مساءً - تبرع جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي العملاقة "تويتر"، بمبلغ ١ بيتكوين (BTC) إلى برينك، وهي مجموعة غير ربحية تركز على إطار عمل بيتكوين التكنولوجي.

وقد نشر حساب برينك على تويتر يوم الثلاثاء: "يشرفنا تلقي تبرع بقيمة ١ بيتكوين لجهود تمويل المطورين من أي شخص آخر غير جاك". وفي وقت كتابة المقالة، كانت قيمة تبرع بيتكوين ذلك تبلغ ٤٦٨٢٤ دولارًا.

أظهرت التقارير في وقتٍ سابق من هذا الشهر أن المنظمة التي تم تأسيسها مؤخرًا تتلقى حالة ٥٠٣(c)(٣) كمؤسسة غير ربحية من دائرة الإيرادات الداخلية، مما يمنح برينك إعفاء من الضرائب الفيدرالية.

ويتطلع الكيان إلى زيادة بيتكوين من خلال مساعدة مطوريه، كما هو مذكور على موقع برينك على الويب:

"توجد برينك لتقوية بروتوكول وشبكة بيتكوين من خلال البحث والتطوير الأساسيين، ولدعم مجتمع مطوري بيتكوين من خلال التمويل والتعليم والتوجيه."

أبدى دورسي اهتمامًا بعملة بيتكوين من قبل. وفي عام ٢٠٢٠، أشار إلى تقرير الإصدار الخاص بالأصل على أنه شاعري. في خريف عام ٢٠٢٠، كشفت سكوير - وهي مؤسسة أخرى يقودها دورسي - عن تخصيص ٥٠ مليون دولار لبيتكوين. احتل دورسي المركز السادس عشر في قائمة كوينتيليغراف لأفضل ١٠٠ شخص في مجال العملات المشفرة هذا العام.