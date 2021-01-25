ما هو الاثريوم Ethereum بشرح مبسط ومعمق

خلال السنوات الأربع الأولى بعد ظهور النظام التكنولوجي اللامركزي البلوكشين ، كان نظام و عملة البيتكوين Bitcoin الرائد الوحيدة في صناعة البلوكتشين Blockchain. العملات المشفرة الأخرى ، مثل Litecoin ، كانت عبارة عن انقسام لها أو ما يسمة بالفورك Fork. المطورون المبكرون الذين إكتشفو روعة نظام البلوكشين وعملة البيتكوين، أخدوا أساس الكود البرمرمجي الذي بنيت عليه البلوكشيبن، و خروجو بما يسمى الآن الاثريوم Ethereum، النظام الذي اضاف الكثير لصناعة التشفير و صناعة العملات المشفرة، وجعل ما كان في الماضي شبه مستحيلا، ممكنا جدا و يتم اعتماده بشكل كبير في من طرف الجهات الحكومية و الخاصة.

حدت خصائص رمز برنامج BTC من ناقلات استخدام الأصول الرقمية من قبل النظام المالي ولم تسمح بالكشف عن الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا المبتكرة. وكانت النتيجة هي ظهورعملة و نظام الإثيريوم Ethereum ، وهي عملة مشفرة أصبحت المنافس الرئيسي للذهب الرقمي البيتكوين.

تعرف على البيتكوين عبر : ما هو البتكوين Bitcoin بعبارات بسيطة و مفهومة

Ethereum هي أداة عالمية لإطلاق التطبيقات اللامركزية على أساس العقود الذكية، و أيضا عملة مشفرة قوية، و هي الثانية في فائمة العملات المشفرة الأكثر تدولا بعد البيتكوين.

القيمة الرئيسية لشبكة Ethereum ليست العملات المشفرة ، ولكن قدرات النظام الأساسي الافتراضي. يتم إطلاق جميع أنواع مشاريع Blockchain على أساس Ethereum ، من مشاريع رقمية في ادارة سلاسل التوريد، الرياضية، أنظمة التشغيل، السفر، التجارة عبر الإنترنت إلى المؤسسات الخيرية.

مدخل ما قبل التعرف على ما هو الاثريوم Ethereum؟

قبل أن تتعمق في فهم ما هو الاثريوم Ethereum، لابد ان تفهم ما هي شبكة الانترنت. اليوم، يتم تخزين جميع البيانات الشخصية وكلمات المرور والمعلومات المالية …. إلى حد كبير على أجهزة كمبيوتر الآخرين، حواسيب الكلاود او في الخوادم المملوكة من قبل شركات مثل الأمازون، فيسبوك و جوجل… فهذه المقالة التي على Gulf365 مخزنة على خادم او Server تسيطر عليه شركة و هذه الاخيرة تاخد مقابل على ذلك شهريا، سنويا…..

هذه الإعدادت توفر العديد من المميزات، التي تتيح لأصحاب الأعمال الراحة في جعل اعمالهم مؤمنة، هذه الشركات لها فُرق من المتخصصين للمساعدة في تخزين وتأمين البيانات، وإزالة التكاليف التي تأتي مع الاستضافات الطويلة الامد.

لكن رغم المميزات التي توفرها الشركات، تبقى ضعيفة، امام خطر القرصنة الداخلية والخارجية و من تطفل الحكومات التي يمكنها الوصول الغير مرغوب فيه إلى ملفاتك دون علمك، من خلال التأثير على خدمة طرف الثالث أو مهاجمتها (اي من الشركات التي تقدم اي خدمة حفظ المعلومات، رسائل، ملفات، ايمايلات…… ). مما يعني أنها يمكن أن تسرق أو تسرب أو تغيير المعلومات الهامة حتى و إن كثرت شعارات الشركات “خصوصيتك في امان”.

Brian Behlendorf منشئ خادم الويب اباتشي Apache Web Server – سمى النظام المركزي للمعلومات او الانترنت بصفة عامة “بالخطيئة العضمى”. ايضا نفس الشخص مع العديد من الاشخاص يؤمنون بأن الإنترنت كان و يجب ان يكون دائما لامركزيا.

قد نشأت حركة منقسمة حول استخدام أدوات جديدة، بما في ذلك تكنولوجيا البلوكشين، للمساعدة في تحقيق هدف لامركزية الإنترنت.

ما هو الاثريوم Ethereum بدون أي تعقيد؟

الاثريوم Ethereum هي واحدة من أحدث التقنيات التي تقد حلول تكنولوجية تقضي على الوسطاء في العديد من القطاعات.

في حين يهدف البيتكوين لجعل باي بال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت في خانة الماضي، الاثريوم Ethereum لديه هدف استخدام بلوكشين لتحل محل أطراف ثالثة محليا والكترونيا مثل تلك التي تخزن البيانات، ونقل الرهون العقارية وتتبع الأدوات المالية المعقدة، المحاسبات، سجلات البنوك … ز ما الى ذلك وصولا الى أي قطاع كيف ما كان، يمكن جعله لامركزيا.

من الذي أسس الاثريوم Ethereum؟

في عام 2013 ، قدم مبرمج كندي شاب ، مؤسس Bitcoin Magazine إسمه Vitalik Buterin ، مع زميله Gavid Wood ، مفهوم منصة Ethereum Blockchain. لعبت العملة المشفرة في هذه الشبكة دورًا ليس فقط كوسيلة للدفع ، ولكنها سمحت أيضًا بتبادل الموارد لمجموعة متنوعة من خدمات الويب التي تعمل في شبكة نظير إلى نظير. في سياق العرض الأولي للعملة ICO الذي عقد في العام التالي ، تمكنت الشركة من جمع 31 الف بيتكوين أي ما قيمته انذاك 18 مليون دولار. نجح فيتاليك بوتيرين في جذب انتباه البنوك والمؤسسات المالية ذات السمعة الطيبة إلى المشروع الجديد. تم إطلاق شبكة Ethereum في وضع الاختبار في صيف عام 2015. لكن المجموعة الكاملة من الخيارات أصبحت متاحة بعد 9 أشهر فقط ، عندما تم إنشاء وتنفيذ بروتوكول Homestead.

في يونيو من نفس العام ، تم اكتشاف ثغرة أمنية في كود DAO ، وهو نظام يدير بشكل مستقل رأس المال الاستثماري. بسبب خطأ في البرنامج ، سرق المتسللون حوالي ثلث العملات المشفرة ، ونقلوها إلى فرع من سلسلة ChildDAO ، والتي كانت تحت سيطرتهم تمامًا. ومع ذلك ، تم تجميد هذه الأموال لمدة شهر بسبب خصوصيات مشروع DAO.

قرر فيتاليك بوتيرين ، إلى جانب جزء من مجتمع إيثريوم ، إعادة الأموال إلى المستثمرين. نتيجة لذلك ، في 20 يونيو 2016 ، حدث هارد فورك على الشبكة (مفترق في Blockchain) ألغى التغييرات التي أجراها المتسللون. لكن جزءًا آخر من المجتمع قرر البقاء في مشروع DAO ، لذلك تم تشكيل شبكة تشفير Ethereum Classic.

الاثريوم Ethereum، الكمبيوتر العالمي الموحد

باختصار، الاثريوم Ethereum يريد أن يكون “الكمبيوتر العالمي” الكمبيوتر الامركزي الديمقراطي… الذي يمكن ان نعتبره النموذج الجديد للخوادم.

مع الاثريوم Ethereum، يتم استبدال الخوادم و الكلاود من قبل الآلاف بما يسمى “العقد-nodes او الند، او Peers” التي يديرها متطوعون من جميع أنحاء العالم (وبالتالي يتم تشكيل “كمبيوتر عالمي لامركزي ديمقراطي”).

الرؤية هي أن الاثريوم Ethereum من شأنه ان يجعل وظيفة الصيانة، التوثيق، ضمان الأمان و حفظ البيانات في ايدي الناس (المعدنين- في مصطلحات البلوكشين) بحواسيبهم من و في أي مكان من جميع أنحاء العالم، وتمكينهم من التنافس لتقديم الخدمات على رأس بنية الاثريوم Ethereum التكنلوجية.

لماذا تحتاج إلى Ethereum

تمكن سلسلة الكتل Ethereum الجميع من استخدام جميع مزايا تقنية دفتر الأستاذ الموزع عند أداء مهام محددة. بعد ظهور نظام Ethereum ، لم يعد من الضروري إنشاء شبكة تشفير شخصية. مقابل رسوم رمزية نسبيًا ، يمكنك استخدام حل جاهز.

تمكنت الآن عشرات الآلاف من تطبيقات الكمبيوتر المكتوبة بلغات برمجة مختلفة من التشغيل والتفاعل مع بعضها البعض على نفس الموقع ، مما أدى إلى توسيع نطاق تقنية Blockchain بشكل كبير. وفقًا لـ Vitalik Buterin ، فإن Ethereum هو إنترنت جديد ، بكل إمكانياته وآفاقه غير المحدودة. العقود الذكية ، التي تم اقتراح فكرتها في نهاية الألفية الماضية من قبل البروفيسور نيك زابو ، هي “المكون السري” لإيثريوم. في جوهرها ، هي تطبيقات للكمبيوتر الشخصي تتحكم في دفع المعاملة. يقوم البرنامج بإجراء عمليات الشرط في العقد التقليدي لكن بشكل برمجي .

اقرأ المزيد عن العقود الذكية : ما هي العقود الذكية Smart Contracts في شرح مبسط

مثال: إذا وضع شخص 10 دولار في آلة صنع القهوة ، فستصنع لك فنجانا من القهوة عند تحقق شرط دفع مقابل الفنجان 10 دولارات ولكن الان بشكل أكثر امانا، و استخدامها في قرارات جد حساسة.

تدعم العقود الذكية المعاملات والامتثال للعقود بشكل فعال في بيئة افتراضية بالكامل.

وبالتالي ، يمكن لكل مبرمج مؤهل إنشاء تطبيقه الخاص بناءً على النظام البيئي Ethereum ، والعمل وفقًا لخوارزمية محددة بدقة. يضمن النظام الحماية من الإخفاقات والمتطفلين ، وغياب الرقابة ، وعدم تدخل المنظمين الخارجيين. إذا فشلت إحدى العقد التي تخدم هذا العقد الذكي ، فسيتحول التطبيق إلى عقدة أخرى ويستمر في العمل بثبات. ستظل المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء تنفيذ العقد الذكي دون تغيير بفضل نظام التخزين الموزع مع آلاف العقد.

تسمح وظيفة شبكة Ethereum بما يلي:

إطلاق عقود ذكية متطورة لإدارة سلاسل الخدمات اللوجستية.

إنشاء تطبيقات من أي نوع (ألعاب ، أدوات مساعدة ، إلخ).

رقمنة الأصول المادية (النفط والذهب والأحجار الكريمة والسلع المصنعة).

إدارة تحديد هوية العميل وخدمات المصادقة على المستندات.

تنظيم منصات التداول اللامركزية.

من الناحية النظرية ، على بلوكشين Ethereum ، يمكنك إطلاق التصويت الإلكتروني في الانتخابات، دون القلق بشأن التزوير، أو تغير البيانات لأن ذلك الشيئ سيكون مستحيلا بفضل البلوكشين.

اقرأ المزيد عن البلوكشين و نظامها و كيف تعمل : ما هي تكنولوجيا البلوكشين Blockchain شرح مبسط وسهل

كما أن اختيارك للتطبيقات يحكمه أيضا طرف ثالث، حيث تقوم أبل وجوجل بفرض رقابة على اختيارتك و تجعلك تختار تطبيقات محددة التي يمكنك تنزيلها.

خذ مثالا على خدمة حفظ و تحرير المستندات عبر الإنترنت مثل إيفرنوت أو محرر مستندات غوغل. لو كنت مؤلفا او صاحب ملكية فكرية، فحتى قبل نشره لأول مرة يمكن ل جوجل …. ان تعرف ما تنوي نشره في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم عقد العديد من ICO و منصات الخدمات المالية DeFi على أساس منصة Ethereum ، والتي تم تطوير معيار واحد من الرموز المميزة التي تم إصدارها يسمى ERC 20. يضمن معيار ERC 20 أن جميع المشاريع تتوافق مع معايير الأمان الثابتة ويضمن استقرارها داخل الشبكة.

كان إطلاق النظام البيئي Ethereum هو الذي أثار طفرة حقيقية في سوق ICO. يُفاجأ الوافد الجديد المطلع على أساسيات صناعة العملات المشفرة عندما علم أن عددًا كبيرًا من العملات المشفرة الأخرى تعمل على سلسلة Ethereum Blockchain ، بالإضافة إلى رمز ETH. ويمكن لكل مستخدم إصدار الرموز الخاصة به. صحيح ، وفقًا لمعايير محددة مسبقًا. يعد الامتثال لقواعد معيار ERC-20 ضروريًا لضمان التفاعل الطبيعي للأصول الافتراضية الشخصية مع بقية النظام.

المنتج الثانوي للشبكة هو الأثير ، العملة التي تستخدم كمستهلك لتشغيل العقود الذكية. يعتقد المطورون أن ETH هو وقود رقمي يدعم وظائف الآلة الافتراضية اي Ethereum virtual machine. تم تصميم جهاز EVM لمنع هجوم رفض الخدمة. يتحكم EVM في حظر الوصول غير المصرح به إلى الحالة الداخلية للبرنامج المنشور على منصة Ethereum ، مما يمنع التداخل المحتمل داخل الشبكة.

عندما يتم تنشيط برنامج جديد أو يتم تنفيذ معاملة ، تقوم الشبكة بمعالجة البيانات المجمعة في “رمز ثنائي” ، والذي يقوم الجهاز الظاهري بفك تشفيره وتنفيذه. باستخدام EVM ، يمكن للتطبيقات المكتوبة بلغات الكمبيوتر المختلفة التواصل بشكل فعال.

إن بدء مشروع بلوكشين Ethereum بسيط للغاية وغير مكلف نسبيًا. سارع منظمو الشركات الناشئة الجديدة إلى الاستفادة من ذلك. والآن يقوم النظام بتشغيل آلاف التطبيقات برموز أصلية ، ويتم تنظيم حملات جمع الاموال بانتظام. تبيع فرق مشاريع التشفير الشابة عملاتها المشفرة للمستثمرين بنفس الطريقة التي تبيع بها الشركات العادية أسهمها.

ما الذي يمكن أن يغيره مشاريع البلوكشين

و انت تتصفح و تتنقل بين المنتجات على تطبيق او موقع للتجارة الإلكترونية، على سبيل المثال: من الخدمات المصرفية إلى اللياقة البدنية حتى تطبيقات المراسلة. هذه التطبيقات تعتمد على الشركة (أو خدمة طرف ثالث آخر) لتخزين معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك، و نشاطاتك على التطبيق و الشراءات التي قمت بها وغيرها من البيانات الشخصية (قد لا تعرف حقا اين يتم تخزينها)، وقد تحسب انه يتم حذفها بعد ان قمت بالعملية ولكن في الواقع هي ستبقى للأبد في خوادم تسيطر عليها أطراف ثالثة.

على الاثريوم Ethereum، وفقا للبيانات الموزعة و المشفرة فأنت من تتحكم وحدك في ما تملكه من بيانات (لأنها مشفرة و حل تشفيرها بيدك) لانه انت من يملك مفتاحها الخاص، ايضا كل إبداعاتك و كل مؤلفاتك لها مفتاح عام واحد بإسمك او بإسم مؤسستكن ولا يمكن تغير هذا لانه مسجل في البلوكشين و بشكل مشفر، (فأي شخص بدون مفتاحك الخاص لا يستطيع فتح ما تملكه على الشبكة) للبيانات الموزعة على المشاركين في الاثريوم Ethereum، الكمبيوتر العالمي الموحد. لتفهم اكثر (اقرا كيف تعمل البلوكشين Blockchain شرح سهل ومبسط)

الفكرة هي أنه لا يمكن لأي شخص السيطرة على ما تملكه ايضا لا يكن إقاف او تغير محتوى ما تملكه الا انت، كما لو انه لذيك حاسوب اوفلاين غير متصل بالإنترنت و تقوم بتخزين كل بياناتك فيه. فقط المستخدم يمكن إجراء تغييرات، وليس أي كيان آخر. غير انه الاثريوم Ethereum، الكمبيوتر العالمي الموحد، لك في اي وقت و يمكن ان تصل الى بياناتك من اي جهة في العالم و عبر اي جهاز تريد.

الاثريوم Ethereum، الكمبيوتر العالمي الموحد. من الناحية النظرية، فإنه يجمع بين السيطرة التي كانت عند الناس على معلوماتهم في الماضي مع سهولة الوصول إلى المعلومات التي تستخدم في العصر الرقمي. في كل مرة تقوم فيها بحفظ التعديلات، أو إضافة ملاحظات أو حذفها، تقوم كل عقدة على الشبكة الاثريوم Ethereum، الكمبيوتر العالمي الموحد، بإجراء التغيير.

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