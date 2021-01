ما هي العقود الذكية Smart Contracts في شرح مبسط

شرح مبسط و سهل لما هي العقود الذكية Smart Contracts سمارت كونتراكس و علاقتها بتقنية البلوكتشين هو ما سنقدمه لكم في هذا الموضوع المكمل للأجزاء السابقة لما هي تقنية أو تكنولوجيا البلوكشين. و بهذا سنكون قد اكملنا كل الشرح الذي يحتاجه الأشخاص الغير قادرين على فهم كل ما يتعلق بالبلوكشين بطريقة مبسطة غير معقدة عن كل ما يتعلق بهذه التقنيات الحديثة.

في الحزئين السابقين تحدثنا عن الإتفاق و علاقته بالبلوكشين و كيف تعلم البلوكشين، في هذا المقال سنتحدث عن العقود الذكية Smart Contracts أو العقد الذكي الآلي الذي ينفذ تلقائيا، العقود الذكية تعتبر جزءا لا يتجزء من التقنية الحديثة المخزنة للبيانات لامركزيا التي تسمى بالعربية سلسلة الكتل – شنشرحها بطرق مبسطة يسهل فهمها نظريا.

العقود الذكية أو العقد الذكي Smart Contracts

العقد الذكي هو خوارزمية تستخدم للتحكم في معلومات الملكية وتوليدها و تقوم بتأمين العقد تلقائيا لصالح الأطراف المباشرة دون تدخل أي نوع من الوسطاء. باختصار ، العقد الذكي هو مجموعة من وظائف وبيانات blockchain التي لها عنوان هناك.

تتمثل تقنية العقود الذكية في تسجيل العقود في شكل مشفر على blockchain. تسهل العقود الذكية تبادل الأصول ولا تتطلب وسطاء، ايضا العقود الذكية مقاومة للإختراق و العمليات الاحتيالية، و تحفظ الممتلكات للأطراف.

قصة تاريخ العقود الذكية قبل أن نتعمق في شرها

لم يبدأ استخدام العقود الذكية بالتزامن مع العملات المشفرة و ظهور البلوكشين. إنما ظهرت فكرة مماثلة في التسعينيات البعيدة بفضل نيك زابو ، العالم الأمريكي وعالم التشفير. عرّف Nick Szabo العقود الذكية على أنها بروتوكولات لنقل البيانات تضمن استيفاء شروط كل طرف بالكامل.

منذ ذلك الحين لم تكن هناك بيئة تضمن وجود العقود الذكية ، حينما جاءت ساعة التكنولوجيا فقط في عام 2008 مع ظهزر تقنية Blockchain و Bitcoin التي أعطت انطلاقة لظهور العقود الذكية.

لذلك في عام 2013 ولدت منصة الإيثيريوم Ethereum ، حيث يمكن للعقود الذكية أن تثبت فائدتها. يمكن للمطورين الآن إنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى تشغيل Blockchain الخاصة بهم عبر العديد من سلاسل الكتل الجاهزة لتنفيذ اتفاقات ذكية تضمن حقوق الأطراف رياضيا دون تدخل بشري.

بيئة العقود الذكية

يتطلب تطوير العقود الذكية ، وكذلك مراقبة العقود الذكية ، استيفاء شروط معينة:

من الضروري استخدام طريقة التوقيع الإلكتروني هذه كتشفير غير متماثل.

مطلوب وجود قواعد بيانات مفتوحة للمعاملات التي سيتم تنفيذها.

من الضروري أيضًا عدم وجود أدنى عامل بشري في العمل (أفضل مثال على ذلك هو blockchain في البيتكوين).

منصات للتنفيذ اللامركزي للعقود الذكية. أمثلة: Ethereum، Codius، Counterparty، ChainLink.

كيف تعمل البلوكشين والعقود الذكية

هناك رابط لا ينفصم بين العقد الذكي و Blockchain ، حيث يجب تسجيل الكود البرمجي والخوارزمية في مكان ما.

ليعمل العقد الذكي:

يحتاج إلى إجراء معاملة وإرسالها إلى العقد (شبكة كمبيوتر نظير إلى نظير).

يتحقق العقد الذكي من تواقيع الطرفين ، بالإضافة إلى استيفاء كل بند من بنود العقد.

علاوة على ذلك ، يتخذ العقد قرارًا بناءً على الفقرة الأخيرة.

العقد الذكي يكمل المعاملة ويوزع الأصول بين الأطراف. إذا لم تتم استيفاء الشروط بشكل صحيح ، فإن النظام الأساسي يصدر غرامات ويقيد الوصول إلى الأصول.

عبر منصة Ethereum ، يتم تنشيط و تنفيذ العقود الذكية بمقدار معين من رمز Gaz كعمولة على كل تنفيذ للعقد المطلوبة للمعاملة.

كيف يكتب العقد الذكي و بأي لغة

لغة العقود الذكية هي البرمجة أما بلغة بايثون Python أو C أو C++ لغة الجافاسكريبت وما إلى ذلك… ، وهذا يتطلب معرفة أساسية بأساسيات البرمجة. إذا لم يكن لدى الشخص الذي يرغب مثل هذه المعرفة ، فسيكون من الضروري إشراك مطورين آخرين في العمل. ثم يجب عليك اختيار أحد سلاسل الكتل المتاحة.

تستند العقود البسيطة إلى منطق البرمجة و التحدث مع الكمبيوتر ” عبر إذا If … ثم Then … خلاف ذلك Else If …”. من ناحية أخرى ، تعمل العقود الذكية مثل آلة صرف النقود الموجودة ATMs، ستجدون مثال برمجي للعقد الذكي عندما تتعمق أكثر في هذا الموضوع في الأسطر المتبقية.

بشكل أكثر تبسيطا العقود الذكية :

هي جزء مهم من تكنولوجيا البلوكشين، ولكن أولا، دعونا نقوم بخلاصة سريعة لما سميناه السحر البرمجي في الموضوع السابق لشرح كيف تعمل البلوكشين. يمكن تصور البلوكشين العامة على النحو التالي:

يتم كتابة اتفاق مماثل على مجموعة من الوثائق المسحورة

يمكن لأي شخص أن يشارك في الحفاظ على هذه الاتفاقية من خلال امتلاك واحدة من هذه الوثائق

تصف القواعد التغييرات المسموح لك بإجرائها إلى مستند

يتم إجراء أي تغيير صحيح على مستند واحد تلقائيا على جميع المستندات الأخرى

تؤدي هذه الخصائص إلى امتلاك كل مشارك في البلوكشين او توثيق و تحرير الإتفاق على نسخة مطابقة من نفس الاتفاقية، على الرغم من أن الاتفاقية تخضع لتغيير مستمر كل ثانية … دقيقية …..

التشبيه بالسحر أعلاه يصف مجموعة واحدة من الوثائق مسحور (بلوكشين) التي تتبع مجموعة واحدة من القواعد. مجموعات مختلفة من الوثائق المسحورة لديها قواعد مختلفة لما هي التغييرات الصالحة. وتسمى المجموعة الأصلية من الوثائق المسحورة بيتكوين، وقواعد هذه المجموعة من الوثائق هي:

كل وثيقة مسحور تحتوي على قائمة بجميع الحسابات والأرصدة.

الناس تملك حسابات، ويمكن إرسال Bitcoin الخاصة بهم إلى حسابات أخرى.

في جوهرها، هذه القواعد يتم من خلالها خلق الاموال الرقمية. وفيما يلي توضيحا لواحدة من الوثائق المسحورة عبر شبكة بيتكوين. الرقم بجوار كل حساب يدل على كمية البيتكوين في هذا الحساب.

مجموعة أخرى من الوثائق تسمى إيثريوم. الوثائق المسحورة التي تشكل إثريوم اتباع قواعد مشابهة جدا للبيتكوين:

كل وثيقة مسحورة تحتوي على قائمة بجميع الحسابات والأرصدة.

يمكن لمالكي الحسابات إرسال المعاملات إلى حسابات أخرى.

قد لاحظت اختلافات طفيفة في الصياغة بين القاعدة الاولى للبيتكوين و الثانية للإثريوم. والفرق هو أن بعض الحسابات على بلوكشين إثريوم لا يسيطر عليها الناس. بدلا من ذلك، يتم التحكم في إجراءات هذه الحسابات من خلال مجموعة من التعليمات الموجودة على الحسابات.

وفيما يلي توضيحا لواحدة من الوثائق لبلوكشين الإثريوم. في الرسم التوضيحي، يتم التحكم في الحسابات B و E و G بواسطة التعليمات وليس الأشخاص.

فعندما توجد مجموعة من التعليمات على أحد هذه الحسابات يسمى العقد الذكي. التعليمات هي مجرد برمجة كمبيوتر، أساسها المنطق فقط. العقد الذكي يمكن:

إجراء عمليات حسابية

تخزين المعلومات

إرسال المعاملات إلى حسابات أخرى

كما ذكر، لا يتم التحكم في الحساب المبرمج من قبل أي شخص، فالعملية تكون مستقلة تماما! يتم كتابة التعليمات البرمجية الأصلية من قبل شخص، ولكن بمجرد تحميل برمجة العقد ذكي إلى البلوكشين، فقط المنطق البرمجي في الحساب يملي تصرفات ذلك الحساب عبر البلوكشين التي تتحكم في عدم تغير اي شيئ في العقد الذكي بعد إطلاقه.

اسم “العقد الذكي” هو اسم مشوش بعض الشيئ لأنه فعليا ليس عقدا على الأقل ليس بمعنى أنه أي شيء يحتاج إلى الامتثال له أو تأييده. العقد الطبيعي له عواقب قانونية في “العالم الحقيقي”. إذا لم يلتزم الطرف المقابل في العقد بجزءه من الاتفاق، يمكن استخدام النظام القانوني للمحاسبته. على العكس من ذلك، العقد الذكي غير مؤيد من قبل أي شخص، إنما هو مجموعة من التعليمات التي تنفذ الذاتيا. العقد الذكي ليس له أسبقية كبيرة في “العالم الحقيقي”. العقد الذكي فقط برمجيات قادرة على إرسال المعاملات إلى حسابات أخرى على بلوكشين بدون اي تدخل من اي جهة مركزية او من طرف اي شخص تالث، و اي اتفاق بالعقد الذكي حتى يكون اتفاقا حقيقيا يجب خلق المجمع القانوني و نصوص قانونية حول اتفاق البلوكشين و يكون مصادقا عليه بين الدول خارجيا و داخليا.

في العقود الذكية، البرمجة (ِCode) هو القانون :

عند التعاقد عبر العقود العادية، العديد من العوامل تلعب دورا هاما في ما إذا كنت تثق فيما توقع عليه. الجزء الأكثر وضوحا هو فهم ما هو مكتوب في العقد. ويحدد العقد شروط وأحكام اتفاقية قانونية (لغة المحامي)، وهو ما تلتزم به. لذلك، من المهم أن نفهم هذه القاعدة القانونية وكيف يفسر ذلك من قبل النظام القانوني. هذا هو السبب في أنك دائما تقرأ بعناية الأحكام والشروط الخاصة بالإتفاقات في سبوتيفي، فيسبوك، تويتر، الخ. لن توقع أبدا على اتفاق يلتزم بتقديم مولودك الأول كدفع مقابل استخدام خدمتهم (… القانون).

إن الأحكام والشروط المنصوص عليها في العقد مقيدة بمجموعة كبيرة من القوانين القائمة. وهذا يعني أنه لا يمكنك التأكد من كيفية تشغيل العقد فقط من مجرد النظر في محتوى العقد. هناك قوانين تمنعك من تقديم مولودك الأول كدفع لخدمة ما، حتى لو كنت توافق على ذلك. لذلك، من المهم أن نفهم كيف يلعب السياق القانوني في شروط العقد (… القانون).

كثيرا ما تعمل هذه القوانين السياقية كضمانة، وفي بعض الأحيان تجعل العقود تعمل على النحو المقصود بدلا من ما هو مكتوب.

فمثلا في حدث كتبه الصحفي مات ليفين كمقال عن بنك جي بي مورجان يتلقى غرامة كبيرة، فرغم اتباعه الشروط المنصوص عليها في العقد. في تنظيم سوق الكهرباء، شركة جي بي مورغان وجدت طريقة للتلاعب في العقد. شركة جي بي مورغان لم يكسر القواعد المنصوص عليها في العقد، لقد ثم اتبعها بعناية، لكنه كسر القصد من العقد فتم محاسبتهم على ذلك.

حتى لو كنت ستقدم مولودك البكر للإستعباد لمحاولة اللتزام بجزئك الخاص من العقد، فلا يزال هناك خطر انه غير كافي. يمكنك بيع جميع ممتلكاتك وبيع عائلتك، لكن قد لا تغطي التزاماتك في الاتفاق لأنه ببساطة لا تقدم ما كتب في العقد، لأن الطرف الثاني لم يحصل على ما تم في العقد (مال). فخطر الدخول في عقد مع شخص غير قادر على الوفاء بجزء من الاتفاق يسمى خطر الطرف المقابل، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار عند الدخول في العقد.

حتى لو فهمت العقد والسياق القانوني ما زلت بحاجة إلى الثقة في سيادة القانون. في بعض الأحيان، ما كتب في القانون يكون مخالف ما يطبق في الواقع. لهذا السبب قد تكون مترددا في الدخول في اتفاق مع ابن الرئيس في كوروبتلاند. لان العقد معه لا يستحق الورقة التي كتب عليها.

كيف تقارن هذه العوامل بالعقود الذكية؟ العقد الذكي يتكون أساسا من عنصرين التي تحتاج إلى فهم و ثقة:

التعليمات البرمجية وكيف يتم تفسير ذلك

قابلية البلوكشين

تماما كما هو الحال مع العقود العادية، فإنه من المهم أن نفهم المحتوى الفعلي لعقد ذكي عند التفاعل معها. ولكن على عكس العقد العادي، الذي هو مكتوب في القانون و يفسر من قبل النظام القانوني، محتوى العقد الذكي مكتوب في رمز برمجية على الحاسوب و يفسرها الكمبيوتر. فما هو رمز العقد الذكي الذي يبدو في الواقع؟ فيما يلي مثال، مقتطف من العقد الذكي. (لست مجبر على فهم ما في الأسطر التالية) :

function payOut(address _recipient, uint _amount) returns (bool) {

if (msg.sender != owner || msg.value > 0 || (payOwnerOnly && _recipient != owner))

throw;

if (_recipient.call.value(_amount)()) {

PayOut(_recipient, _amount);

return true;

} else {

return false;

}

}

رمز العقد الذكي هو الشروط والأحكام التي تم الإتفاق عليها قبل التفاعل مع عقد الذكي. فطالما تثق في البلوكشين فالعقد الذكي قائم عليها، فالتعليمات البرمجية سوف تنفذ بالضبط كما تمت برمجتها لذلك لا يمكن أن خرق الإتفاق بعد الاتفاق على الشروط داخل البلوكشين. ايضا من المهم أن نلاحظ ايضا أن العمل المبرمج لا يعني أنه سيعمل كما هو مقصود إذا كانت هناك أخطاء في التعليمات البرمجية.

تطبيقات و توظيف العقود الذكية

العقود الذكية هي مجموعة من التعليمات يتم برمجة شروطه على تكنلوجيا البلوكشين، مكتوبة في رمز كمبيوتر. يمكن كتابة هذا الرمز في عدد لا حصر له من الطرق، تماما مثل الكلمات التي تحدد شروط العقد العادي يمكن أن تكون مكتوبة في عدد لا حصر له من الطرق. ولكن مثل الكلمات في جملة، هناك عدد لا حصر له من الطرق لترتيب الرمز في العقد الذكي التي لا تعطينا اي معنى. لكن ما يثير الاهتمام هو طريقة ترتيب المنطق المنطقي. فما معنى ذلك؟

قبل أن نجيب على هذا السؤال للعقود الذكية، دعونا نلقي خطوة إلى الوراء والنظر في التطبيقات المحتملة التي يمكن ان تكون على البلوكشين.

بعد نشر ورقة بيتكوين الأصلية، بدأ الناس يدركون أن أنواع أخرى من الاتفاقات يمكن الحفاظ عليها باستخدام نفس التكنولوجيا الكامنة. ويتصور الناس اتفاقات أخرى تحدد ملكية أنواع مختلفة من الأصول والقواعد المتعلقة بكيفية تحديث الاتفاقات. وكانت بعض هذه التطبيقات الأخرى:

الهويات الرقمية (مثل مواقع الويب)

الأصول الغير رقمية مثل الذهب والنفط والعقارات

عملة البلد، وأنواع جديدة أخرى من العملات

الأدوات المالية مثل الأسهم والرهونات والسندات

القمار العادل والمراهنة

قواعد سوق تخزين البيانات

قواعد السوق الحسابية

المقاصة

الرعاية الصحية

الخدمات اللوجستية

التجارة

الشأن الإسلامي و التأمين للبيانات الدينية

مرجع البيانات

تطبيق العقود الذكية

إذا نظرت إلى تحليل Deloitte لعام 2016 ، فإن المقاصة هي بالتأكيد مرشح رئيسي للعقود الذكية. هناك أيضًا مجالات واعدة أخرى ، بما في ذلك: الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتسوق عبر الإنترنت. دعنا نلقي نظرة على بعض المجالات، ويكف يمكن تطبيق العقود الذكية فيها :

المقاصة

المقاصة تعني عددًا كبيرًا من الاتفاقيات المختلفة التي تتم بين البنوك ، وكذلك الكيانات القانونية والأفراد. تلتزم شركة المقاصة بمراعاة جميع التسويات المتبادلة بين عملائها لتقليل حركة الأموال من حساب إلى آخر وتقليل عمولة إجراء التحويلات و الطرف الثالث، و التلاعب بالأسعار و البيانات.

نظرًا لحقيقة أن المعالجة اليدوية للمعاملات باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً ، تستخدم الشركات دفتر أستاذ البلوك تشين Blockchain ، والذي يأخذ في الاعتبار بشكل مستقل معاملات وشروط الأطراف ، وبعد ذلك ستقوم العقود الذكية بالباقي.

الرعاية الصحية

يتم إنشاء سجلات آمنة للسجلات الطبية باستخدام Blockchain والعقود الذكية. نظرًا لأن هذا النوع من المعلومات سري ، فمن الممكن فرض قيود على عرض السجلات الموقعة بتوقيع متعدد. على سبيل المثال ، إذا رغب الطرفان (المريض وطبيبه) في مشاركة المعلومات مع أخصائي آخر ، فيمكنهما القيام بذلك عن طريق وضع توقيعاتهما الرقمية.

هذا التوحيد للمعلومات سيسهل إجراء البحث العلمي والمسوحات مجهولة المصدر. إذا أراد الباحث أن يشكر الشخص الذي شاركه بمعلومات مفيدة ، فإن العقد الذكي هو أفضل طريقة لإجراء الدفع.

الخدمات اللوجستية

بسبب البيروقراطية ، والتي من الضروري اعتماد أشكال مختلفة في السلطات المختصة ، تعاني الخدمات اللوجستية أيضًا. لذلك ، فإن المحتالين لديهم فرصة لكسب المال بينما تكبد الشركات الخسائر فقط. سيساعد استخدام blockchain في منع مثل هذه المشكلات ، لأن كل مشارك لديه حق الوصول إلى نظام آمن تمامًا يتحكم في كل من تنفيذ العمل ودفعه.

على سبيل المثال ، يستخدم بنك باركليز كوربوريت العقود الذكية لتسجيل عمليات نقل الملكية وتحويل الأموال تلقائيًا إلى المؤسسات المالية الأخرى.

الأعمال التجارية

تسمح لك العقود الذكية بتتبع سلسلة توريد المنتج بأكملها.

على سبيل المثال ، لقد قمت بتقديم طلب في منتج ما من أحد منصات التجارة الإلكترونية. تسجل Blockchain مدفوعات الطلب ، ولكن يتم تحويل الأموال إلى حساب البائع فقط بعد استلام منتجك وتأكيد رضاك.

كان التحدي أن كل بلوكشين يتم بناؤها مع تطبيق واحد في الاعتبار. كل طلب جديد يتطلب بلوكشين جديدة كاملة، وخلق بلوكشين جديد يتطلب الكثير من الموارد، لأن مجموعة من المشاركين في البلوكشين (Peers ) بحاجة للبدء في الحفاظ على اتفاق من جديد.

العقود الذكية غيرت ذلك. القواعد السحرية التي تحدد وظيفة البلوكشين الوحيدة يمكن تكرارها في العقود الذكية على البلوكشين القائمة على العقد الذكي. وهذا يعني أنه بدلا من بناء بلوكشين جديد لكل نوع من التطبيقات، فمن الممكن إضافة عدة أنواع من التطبيقات إلى بلوكشين واحد باستخدام العقود الذكية. الذي أساسا تنشئ عليها العديد من البلوكشين على نفس باللوكشين الاول الأصلي.

على سبيل المثال، فإن البلوكشين التي تحدد ملكية أنواع مختلفة من الأصول، “وثيقة سحرية” هو في الأساس مجرد قائمة تصف من يملك تلك الأصول. بدلا من استخدام بلوكشين كاملة لهذا التطبيق، يمكن تضمين هذه المعلومات في عقد ذكي. مثله مثل البلوكشين، فإن العقد الذكي سيكون أساسا مجرد قائمة من الحسابات وملكيتها، مع قواعد تصف التحديثات الصحيحة لهذه القائمة.

العقود الذكية لها نفس تطبيقات البلوكشين

العقود الذكية تسمح لك أيضا بإنشاء اتفاقات متخصصة صغيرة، التي تساعدنا في عدم انشاء بلوكشين جديدة. تخيل مثلا انك تريد المراهنة مع بعض الناس التقيتهم على منتدىعبر الإنترنت، يمكننا أن ننشئ عقد ذكي تحجز اموال المقامرة من الاطراف لمدة 10 ايام و الفائز سيتم الدقع اليه اتوماتيكيا. بدون اي تزويرات، فالعقد سيعمل على ما تم الاقفاق عليه مع ارسال المال الى الجهة الرابحة.

قوة البلوكشين و العقود الذكية ليست واضحة تماما قبل أن تفكر في قيمة التفاعل بين التطبيقات المختلفة. على سبيل المثال، إذا كان لديك عقدين الذكيين، واحد لملكية الدولارات وواحد لملكية العقارات، يمكنك استخدام عقد ذكي ثالث كضمان، مما يسمح لشراء العقارات دون طرف ثالث وسيط.

هناك العديد من حالات الاستخدام التي يتم بناؤها على البلوكشين، و يتم بناء عليها العقود الذكية على نفس المنصة يخلق نظام بيئي من التطبيقات التي تكمل بعضها البعض.

كيف أنشئ عقد خاص بي

الأمر ليس بالتعقيد التي تحسبه، إن كنت مبرمجا، ما ستستخدمه هي لغة البرمجة على منصة Ethereum التي تمسى Solidity، وإن كنت مبرمجا سيكون سهل عليك تعلمها بسرعة.

كما سبق وذكرنا الايثريوم Ethereum هو البرنامج الشهير لإنشاء عقود ذكية و تنفيذها. بعد ذلك ، يجب عليك تحليل كيفية إنشاء عقد ذكي خاص بك على هذه المنصة، بعدها يجب كتابة العقد الذكي و تجربته قبل اطلاقه على بلوكشين.

بالطبع ، من أجل إنشاء عقد ذكي خاص بك ، يجب أن تكون لديك المعرفة البرمجية المناسبة. خلاف ذلك ، سيتحتم عليك ايجاد مطورين يعملون معك.

الاختلافات بين العقود الذكية والعقود التقليدية

يجدر إبراز الاختلافات التالية بين العقود الذكية ونظيراتها التقليدية:

المكان: العقد الذكي هو مستند افتراضي يستند الى لغة البرمجة ويتم فيه استخدام Blockchain لتنفيذه ، بينما يتم إبرام عقد عادي على الورق و تتخل فيه و تضمن شرعيته السلطات الدولية و الحكومية.

التخزين. يتم تخزينالعقد الذكي في Blockchain ، ويستند الأخير إلى القانون والتشريعات.

اللغة المستخدمة: تستخدم العقود الذكية لغة الكمبيوتر ، بينما تستخدم العقود العادية لغة قانونية.

السلامة: لا تتطلب العقود الذكية وسطاء وهي آمنة ، بينما النسخة الورقية محفوفة بالمخاطر وتحتاج إلى وسطاء.

الوسائل المستعملة: في العقود الذكية ، تُستخدم العملة المشفرة للدفع مقابل الخدمات ، في العقود العادية – الأموال العادية.

الشفافية: لا تسمح العقود الذكية بتغيير شروط العقد ، بينما يمكن إعادة كتابة النسخة الورقية.

مدة العملية: إذا تم استيفاء كل شرط ، فإن تبادل القيم عند إبرام عقد ذكي يحدث على الفور. عند استخدام العقود العادية ، كن مستعدًا للتأخير بسبب المساطر القانونية.

صياغة العقد: لا تحتاج إلى مساعدة المحامين لإنشاء عقد ذكي ولكن تحتاج الى معرفة برمجية كبيرة، ولكن من الصعب إعداد عقد تقليدي بمفردك.

مميزات و عيوب القود الذكية

مزايا استخدام العقود الذكية:

لا حاجة للبحث عن وسيط أو متخصص لإبرام العقد.

يتم ضمان الأمن الكامل من خلال تخزين العقد في السجل بشكل مشفر.

الموثوقية المقدمة من خلال النسخ المتعدد للوثائق في blockchain.

لا حاجة للوسطاء ، مما يوفر المال فقط.

لا حاجة لملء النماذج يدويًا ، والتي لها مخاطرها الخاصة في ارتكاب أخطاء مختلفة.

ومع ذلك ، حتى هذا النوع من العقود مثل العقود الذكية على Blockchain له عيوبه. فمثلا:

العقود الذكية لا تزال بعيدة عن الكمال. بعد كل شيء ، هناك احتمال وجود أخطاء في الكود.

لا يوجد حتى الآن قانون محدد بشأن العقود الذكية.

من غير المعروف ما هي الضرائب التي سيتم فرضها على المعاملات التي تتم من خلال العقد الذكي.

لا توجد امكانية تغيير المعلومات الواردة في العقد الذكي.

عدد كبير من البنوك غير راض عن تبادل البيانات السرية في السجلات المفتوحة.

توجد مشكلة في السرعة التي تتم بها معالجة المعاملات.

واحدة من المشاكل الرئيسية للعقود الذكية هي أوراكل (الوكلاء الخارجيون المسؤولون عن دقة المعلومات التي تم توفيرها من الخارج). يمكن أن تكون Oracle:

أدوات القياس (على سبيل المثال ، مقياس حرارة).

المشاركون في الشبكة الذين يقدمون خدمات لنظام Blockchain.

الأنظمة اللامركزية التي لديها آلية إجماع خاصة بها ، والتي تم إنشاؤها على رأس السجل الرئيسي.

في بعض الأحيان تتكامل Oracles مع Blockchain ، مما يسمح لهم بالعمل كآلية واحدة. يرسل المستخدم طلباتهم كمعاملات ، والتي تستجيب لها أوراكل بمعاملة Blockchain. نظرًا لحقيقة أن كلاً من السؤال والجواب لا يخرجان عن السجل ، يمكن للمستخدمين الآخرين عرض المعلومات والتحقق منها، و هذا ما داء به كحلول بروتوكول ChainLink، قد كتبنا مقال كامل عن هذا الأخير، ستجده عب الموضوع التالي : ما هو شين لينك ChainLink وكيف شراء و تداول عملة LINK

في أخير توجد مؤشرات جيدة عن البلوكشين و العقود الذكية، تتمثل في أن بعض البنوك بالفعل بتجربة التكنولوجيا ، فضلاً عن الاستثمار في مشاريع في هذا المجال. يتزايد عدد هياكل الدولة التي تطبق دفتر الأستاذ الموزع (blockchain) والعقود الذكية من أجل تحسين العمل وشفافية المحاسبة.

ما رأيك بالعقود الذكية ؟