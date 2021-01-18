جي بي مورغان يقول إن غرايسكيل يحمل مفتاح وصول بيتكوين إلى ٤٠ ألف دولار

تام شمس - الاثنين 18 يناير 2021 11:54 مساءً -

يمكن لشركة غرايسكيل إنفستمنتس، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول الرقمية في العالم، أن تحمل مفتاح توقعات أسعار بيتكوين (BTC) على المدى القصير، وفقًا لجي بي مورغان تشيس.

فحسبما ذكرت بلومبرغ، يعتقد الاستراتيجيون بقيادة نيكولاس بانيجيرتزوغلو أن بيتكوين يمكن أن تفقد بريقها على المدى القصير ما لم تتمكن من "الاختراق" فوق ٤٠ ألف دولار. اخترقت العملة المشفرة الرائدة هذا المستوى الرئيسي في مناسبتين هذا الشهر، مرة واحدة في الفترة التي سبقت أعلى مستوياتها على الإطلاق بالقرب من ٤٢٠٠٠ دولار والأخرى الأسبوع الماضي فقط.

قرر الاستراتيجيون أن صندوق غرايسكيل بيتكوين تراست، الذي يمتلك حاليًا ٢٣ مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، سيلعب دورًا مهمًا في ما إذا كانت بيتكوين ستعود إلى هذا المستوى أم لا.

وكتبت:

"من المحتمل أن يحتاج التدفق إلى حفاظ غرايسكيل بيتكوين تراست على وتيرته البالغة ١٠٠ مليون دولار يوميًا على مدار الأيام والأسابيع القادمة حتى يحدث مثل هذا الاختراق."

إذا فشلت بيتكوين في الوصول مرة أخرى إلى ٤٠٠٠٠ دولار، فإن المتداولين الذين يتابعون الاتجاه "يمكن أن ينشروا تصحيح الأسبوع الماضي"، حسبما قال المحللون. وهذا يعني أن الطريق الأقل مقاومة يمكن أن يكون أقل.

منذ اختراق ٢٠٠٠٠ دولار في ديسمبر، ارتفع سعر بيتكوين بأكثر من الضعف في ثلاثة أسابيع فقط. وكانت العملة الرقمية محدودة النطاق في الأسابيع الأخيرة حيث يبحث المتداولون عن المحفز الرئيسي التالي.

في غضون ذلك، يستمر غرايسكيل في ممارسة تأثير كبير على سوق العملات المشفرة. بلغ متوسط ​​التدفقات الأسبوعية إلى منتجات الأصول الرقمية لشركة غرايسكيل ٢٥٠,٧ مليون دولار في الربع الرابع، مسجلًا أعلى مستوى جديد على الإطلاق. حقق صندوق بيتكوين تراست تدفقات أسبوعية تبلغ ٢١٧,١ مليون دولار في المتوسط.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف الأسبوع الماضي، ارتفع سعر بيتكوين بشكل حاد بعد أن أعادت غرايسكيل فتح خدماتها للمستثمرين الجدد في ١٣ يناير.