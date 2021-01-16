المضاربون على ارتفاع بيتكوين يشترون اختبار الدعم البالغ ٣٥ ألف دولار مع ارتفاع العملات البديلة

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تام شمس - السبت 16 يناير 2021 11:48 صباحاً - تلاشت محاولات دفع بيتكوين (BTC) للارتفاع فوق ٤٠٠٠٠ دولار حيث اصطدمت العملة المشفرة الأعلى بجدار من المقاومة مما أدى إلى عمليات بيع في ساعات التداول المبكرة.
تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن سعر بيتكوين قد انخفض إلى ٣٤٣٦٨ دولارًا قبل أن يرتد إلى سعره الحالي البالغ ٣٧٣٠٠ دولار.
من المحتمل أن الإثارة المحيطة بالإعلان عن أمر تحفيز بقيمة ١,٩ تريليون دولار من إدارة بايدن القادمة تحولت بسرعة إلى شراء الشائعات وبيع الحدث الإخباري حيث تبدأ الأسئلة في الظهور حول جدوى أجزاء من الأمر.
يأتي تراجع بيتكوين أيضًا بعد انتقادات متجددة من المنظمين العالميين حيث صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مؤخرًا أن أهم عملة مشفرة تنطوي على "نشاط غسيل أموال مستهجن تمامًا". تبع ذلك إعلان يوم ١٥ يناير أن مستشارًا ماليًا بريطانيًا قد قدم التماسًا إلى حكومة المملكة المتحدة والبرلمان لحظر معاملات العملات المشفرة.
الأسواق التقليدية تشعر بالضغط
لم تكن الكلمات القاسية من المسؤولين الحكوميين هي السبب الوحيد للتراجع في سوق العملات المشفرة حيث أظهر مسح الأسواق المالية العالمية علامات على تزايد الضغط.
وقد واجه مؤشرا إس وبي ٥٠٠ وناسداك ضغوطًا من جرس الافتتاح وأنهيا اليوم بانخفاض ٠,٧٢٪ و٠,٧٣٪ على التوالي. تمكن مؤشر داو جونز من مقاومة المضاربين على الانخفاض ليغلق اليوم بارتفاع بنسبة ٠,٣٪
كذلك أظهر مسح أوسع للأسواق العالمية أن الذهب والفضة أغلقا على انخفاض بنسبة ١,٠٧٪، و ٣,١٧٪، بينما خسر النفط وسندات الخزانة الأمريكية لأجل ١٠ سنوات ٢,٩٣٪ و ٣,٥٩٪.
العملات البديلة تواصل الارتفاع
على الرغم من زيادة ضغط البيع في جميع أنحاء السوق، إلا أن العديد من العملات الرقمية البديلة أظهرت قوة. شهدت تشين لينك (LINK) ارتفاعًا خلال الليل ويتم تداولها حاليًا عند ٢٠,٥٠ دولارًا، بزيادة ١٣,٩٪ خلال الأربع وعشرين ساعة. ارتفع سهم كوزموس (ATOM) بنسبة ٢١,٦٢٪ ويتم تداولها بسعر ٧,٨١ دولارات.
في غضون ذلك، واجهت إيثريوم (ETH) نفس الضغوط التي واجهتها عملة بيتكوين على النطاق الأوسع. في وقت كتابة هذه المقالة، انخفض سعر العملة البديلة الأعلى بنسبة ٤,٨٪ ويتم تداولها بسعر ١١٧٢ دولارًا.
يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين هو ٦٨٪.
كانت هذه تفاصيل خبر المضاربون على ارتفاع بيتكوين يشترون اختبار الدعم البالغ ٣٥ ألف دولار مع ارتفاع العملات البديلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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