GBTC لديها منافس جديد في سوق صناديق بيتكوين خارج البورصة

تام شمس - السبت 16 يناير 2021 11:48 صباحاً - تقدم شركة تدعى أوسبري فندز صندوق ائتمان خارج البورصة (OTC) لبيتكوين (BTC) تحت رمز المؤشر OBTC. الصندوق الائتماني يشبه صندوق بيتكوين التابع لشركة غرايسكيل، والمعروف باسم GBTC.

ويقول الموقع الإلكتروني للشركة: "يوفر أوسبري بيتكوين تراست وصولًا سهلًا إلى بيتكوين". "مع رسوم إدارية بنسبة ٠,٤٩٪، فهو الحل الأقل تكلفة." ويضيف الموقع الإلكتروني أن أوسبري هو كيان "يبني حلول الأصول الرقمية للمستثمرين الأذكياء"، مدعيًا أن OBTC هو "العرض الرئيسي".

وقد صرح غريغ كينغ الرئيس التنفيذي لشركة أوسبري فندز لكوينتيليغراف: "بدأ عرض أسعار OBTC في سوق OTC اليوم، الجمعة ١/١٥"، مضيفًا:

"اعتبارًا من ١/١٤، استوفى المنتج المتطلبات ليصبح مدرجًا تحت مؤشر OBTC في سوق OTC. على مدار الثلاثين يومًا القادمة، سيواصل الصندوق أهلية DTC وبعد ١٤ فبراير، يُسمح لجميع صانعي السوق الإضافيين بتحديد السعر. بعد هذه النقطة سيتم اعتبار أنه "تم إطلاقه بالكامل".

أصبحت شركة غرايسكيل المنافسة واحدة من أكبر حاملي بيتكوين في العالم، حيث يمتلك أكثر من ٥٠٠٠٠٠ بيتكوين اعتبارًا من نوفمبر ٢٠٢٠. والشركة وراء GBTC، والتي تعمل كوسيلة لشراء بيتكوين في شكل أسهم. تمثل كل حصة من GBTC جزءًا بسيطًا من بيتكوين - ٠,٠٠٠٩٤ بيتكوين لكل سهم في وقت كتابة المقالة، بناءً على الموقع الإلكتروني لغرايسكيل. تقوم الأطراف المهتمة بشراء وبيع الأسهم خارج البورصة، والمتاحة على منصات الوساطة السائدة.

تقدم GBTC، جزئيًا، وصولًا أسهل للجمهور إلى بيتكوين من خلال طرق أكثر تقليدية، دون مطالبتهم بحفظ أموالهم الخاصة. ومع ذلك، يأتي صندوق بيتكوين تراست من غرايسكيل مع رسوم إدارية بنسبة ٢٪ سنويًا. كشفت شركة أوسبري النقاب مؤخرًا عن صندوق بيتكوين ائتماني برسم قدره ٠,٤٩٪. وكتبت بلومبرغ في تقرير يوم الجمعة أنه "من المحتمل أن تحاول أوسبري الاستحواذ على جزء من تلك الحصة السوقية عن طريق تخفيض رسوم GBTC، وفقًا لبلومبرغ إنتلجينس". وقد طلبت أوسبري من فيديليتي لتكون مقدم خدمة الحفظ لهذا المسعى.

حيث قال مايكل سونينشين الرئيس التنفيذي لشركة غرايسكيل لبلومبرغ: "يسعدنا دائمًا دخول منتجات الوصول إلى العملات الرقمية إلى السوق، خاصةً هنا في الولايات المتحدة".

كذلك كتبت بلومبرغ: "يواجه المستثمرون المعتمدون ٢٥٠٠٠ دولار كحد أدنى للشراء مباشرة في الصندوق". "الأسهم لديها فترة إغلاق مدتها عام واحد قبل أن يتم بيعها في السوق الثانوية." وفي المقابل، يتطلب صندوق بيتكوين تراست التابع لشركة غرايسكيل إغلاق الأصول لمدة ستة أشهر. ومع ذلك فقد تشهد أوسبري خفض إغلاقها لمدة ١٢ شهرًا إلى النصف في المستقبل، بناءً على تعليقات كينغ لبلومبرغ.