مؤسس كاردانو: إفريقيا ستجلب ١٠٠ مليون مستخدم إلى التمويل اللامركزي خلال ثلاث سنوات من الآن

تام شمس - السبت 16 يناير 2021 12:52 صباحاً - يتوقع تشارلز هوسكينسون أن يستحوذ قطاع التمويل اللامركزي على ١٠٠ مليون مستخدم خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال الاستفادة من إمكانات أسواق العالم النامي.

أشار هوسكينسون في مقابلة حصرية مع كوينتيليغراف قائلًا: "من الذي سيقوم بعمل قروض من نظير إلى نظير؟ من الذي سيقوم بعمل تأمين من نظير إلى نظير؟ من الذي سيجري المدفوعات من نظير إلى نظير؟ لدي أخبارًا لكم، لن يكون شخصًا من نيويورك".

تعتزم كاردانو، وهي شبكة العملات المشفرة اللامركزية التي أسسها هوسكينسون، أخذ زمام المبادرة في مجال التمويل اللامركزي من خلال تطوير شراكات في القارة الإفريقية.

ووفقًا لهوسكينسون، تفتقر منتجات التمويل اللامركزي إلى قاعدة عملاء كبيرة وليس لدى المجال فرصة لاكتساب قوة جذب في الغرب بسبب البيئة التنظيمية المرهقة.

وعلى العكس من ذلك، تقدم البلدان النامية إطارًا تنظيميًا أكثر مرونة يسهل ابتكار العملات المشفرة.

وأشار إلى أنه "لا يوجد جي بي مورغان تشيس. ولا يوجد نظام مالي هائل ضخم يهيمن ويسيطر."

في النهاية، وفقًا لهوسكينسون، يمكن للتمويل اللامركزي "توفير السيولة لأفقر الناس في العالم والسماح لهم ببناء الثروة وحماية الثروة التي حصلوا عليها".

واختتم حديثه قائلًا: "لقد بنينا كاردانو لهذا الغرض".

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