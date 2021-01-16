الأسبوع الكبير لشركة ستاكس يشهد شراكات كبرى بعد إطلاق الشبكة الرئيسية

تام شمس - السبت 16 يناير 2021 12:52 صباحاً - قامت ستاكس، وهي شبكة مفتوحة المصدر لبناء عقد ذكي وجسور التمويل اللامركزي مع بيتكوين (BTC)، بتأمين العديد من الشراكات الرئيسية في أعقاب إطلاق الشبكة الرئيسية - مما يرسل إشارة قوية إلى أن اللاعبين في الصناعة حريصون على دعم حالات الاستخدام الجديدة لبيتكوين.

تم إطلاق شبكة ستاكس ٢.٠ الرئيسية رسميًا يوم الخميس، وبذلك تكون الوعد بحالات استخدام جديدة للبيتكوين استنادًا إلى لغة العقد الذكية "كلاريتي". وحسبما أفاد كوينتيليغراف، يحاول ستاكس ٢.٠ توسيع فائدة بيتكوين إلى ما بعد سرد الذهب الرقمي ليشمل التمويل اللامركزي والعقود الذكية. يتضمن ذلك تشغيل ما يقرب من ٧٠٠ مليار دولار من رأس مال بيتكوين حاليًا على الهامش.

أعلنت شركة فاوندري ديجيتال، وهي شركة تابعة لديجيتال كارنسي غروب، منذ ذلك الحين أنها ستوفر خدمات التعدين لـ STX، وهي العملة المشفرة الأصلية لنظام ستاكس البيئي. قالت فاوندري إن هذه الخطوة ترسل "إشارة واضحة للقائمين بالتعدين حول فرصة تعدين STX."

كانت فوندري أحد القائمين بالتعدين المستقلين الذين أطلقوا شبكة ستاكس ٢.٠ يوم الخميس.

أعلنت بلوكديمون، وهي منصة للبنية التحتية لبلوكتشين، عن تكاملها مع ستاكس ٢.٠، والذي سيسمح للمؤسسات والمستثمرين بأن يصبحوا مشغلي عقدة.

حيث قال كونستانتين ريختر الرئيس التنفيذي لشركة بلوكديمون: "نشهد حاليًا استثمارًا مؤسسيًا غير مسبوق في مجال العملات المشفرة، مما يدل على الحاجة إلى بنية تحتية على مستوى المؤسسات للاتصال وتوسيع نطاق شبكات بلوكتشين".

وفيما يتعلق بستاكس ٢.٠، أضاف:

"نحن متفقون مع رؤيتنا لبناء الويب ٣.٠، ونتطلع إلى رؤية الشبكة تقدم إنترنت لا مركزيًا ومملوكًا للمستخدم."

وفي الوقت نفسه، صرحت شركة أبّيت التي تتخذ من كوريا مقرًا لها أنها ستدرج STX على منصتها، مما يجعل التوكن متاحًا لما يصل إلى ٣ ملايين مستثمر.

وقالت البورصة "إن أبّيت في وضع فريد لتوسيع نظام ستاكس البيئي للمستخدمين الكوريين".

تعتمد ستاكس ٢.٠ على آلية إجماع لإثبات النقل أو PoX. ويستخدم نظام التعدين الجديد إثبات العمل لإنشاء بلوكتشين جديد متجذر في أمان بيتكوين. قال منيب علي، الشريك المؤسس لشركة ستاكس، إن PoX يمكن أن تحفز المشاركة في الشبكة من خلال تقديم مكافآت بيتكوين، وهو أمر لم يكن ممكنًا قبل وضع البروتوكول.