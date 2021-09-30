البنك المركزي الأوكراني يسعى لتوظيف مطور بلوكتشين، حسبما يكشف إعلان الوظائف

تام شمس - الخميس 30 سبتمبر 2021 02:45 صباحاً - قام البنك الوطني الأوكراني، وهي السلطة النقدية الرئيسية في البلاد، مؤخرًا باللجوء لشبكة لينكد إن الاجتماعية الاحترافية للترويج لفرص عمل مطور بلوكتشين. تم نشر الإعلان بواسطة فلاديمير ناغورنيوك، مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في البنك الوطني الأوكراني.

ينتقل الإعلان إلى قائمة "تطوير وتنفيذ وتعديل خدمات البنية التحتية [...] والأنظمة الموزعة" ضمن واجبات الموظف المحتمل، بالإضافة إلى ذكر العقود الذكية وكفاءات هايبرليدجر ضمن متطلبات الوظيفة.

يضيف اهتمام البنك المركزي بتوظيف بلوكتشين إلى الأخبار الأخيرة الأخرى الصادرة عن مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي في أوكرانيا، الهريفنيا الإلكترونية. في الأسبوع الماضي، تحدث نائب وزير التحول الرقمي في أوكرانيا، أولكسندر بورنياكوف، في نقاش حول مائدة مستديرة حول فرص ومخاطر إضفاء الشرعية على الأصول الافتراضية، إلى أن تجربة الهريفنيا الإلكترونية قيد التنفيذ.

كان البنك الأهلي الأوكراني يفكر في إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، أو CBDC، منذ عام ٢٠١٦، بينما بدأ الاختبار التجريبي للهريفنيا الإلكترونية كوسيلة لمدفوعات التجزئة القائمة على بلوكتشين بعد ذلك بعامين، في عام ٢٠١٨. ربما يكون العمل قد تسارع بعد الاعتماد الأخير للتشريعات المصممة لإنشاء إطار تنظيمي شفاف للأصول الرقمية وتحفيز تطوير صناعة العملات المشفرة في البلاد.