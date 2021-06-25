استفسار هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن أعمال العملات المشفرة لشركة روبنهود قد يؤخر الاكتتاب العام

تام شمس - الجمعة 25 يونيو 2021 12:48 مساءً - يقال إن تطبيق روبنهود الرئيسي للعملات المشفرة وتداول الأسهم يكافح للمضي قدمًا في طرحه العام الأولي بسبب المراجعة المستمرة من قبل منظمي الأوراق المالية.

ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ يوم الخميس، كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تستجوب روبنهود حول أعمالها في مجال العملات المشفرة، مما أدى إلى تأخير خطط الطرح العام للشركة. تعمل الشركة على توسيع عروضها من العملات المشفرة منذ مارس، وزيادة قوتها العاملة وإضافة المزيد من أزواج تداول العملات المشفرة.

ونقلًا عن أشخاص مجهولين مطلعين على الأمر، ذكر التقرير أن خطة الاكتتاب العام لشركة روبنهود قد تتأخر حتى الخريف. حسبما ورد سابقًا، خططت روبنهود في البداية لإطلاق الاكتتاب العام في يونيو لكنها أرجأت العرض إلى يوليو قبل عدة أسابيع، حيث زعمت المصادر أن الشركة أرادت تحديد وقت الاكتتاب العام عند عودة الناس من عطلة ٤ يوليو.

يعد روبنهود أحد أكثر التطبيقات شيوعًا لتداول الأسهم والعملات المشفرة في الولايات المتحدة، وقد قدم سرًا مسودة تسجيل الاكتتاب العام إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في مارس. ولم تحدد الشركة في الأصل موعدًا متوقعًا للاكتتاب العام، لكنها ذكرت فقط أنها ستواصل الاكتتاب العام "بعد أن تفكر هيئة الأوراق المالية والبورصات في عملية المراجعة الخاصة بها، والتي تخضع لشروط السوق وغيرها من الأمور".