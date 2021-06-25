بيتماين تتوقف عن مبيعات أدوات تعدين بيتكوين لمساعدة بائعي السلع المستعملة بعد حظر الصين

تام شمس - الجمعة 25 يونيو 2021 12:49 صباحاً - ستوقف بيتماين، وهي شركة البنية التحتية للعملات المشفرة التي تقف وراء العلامة التجارية أنتمينر، مؤقتًا بيع آلات التعدين لمساعدة البائعين الثانويين على تفريغ إمداداتهم بعد الحظر الصيني على تعدين بيتكوين (BTC).

سيبدأ تعليق مبيعات أنتمينر الجديدة على الفور، حسبما أعلنت بيتماين يوم الخميس عبر وي تشات. من خلال تعليق بيع أجهزة التعدين الجديدة، يجب على الشركات أن تلجأ إلى شراء أجهزة التعدين المستعملة التي كانت في السابق مملوكة لمجمعات التعدين الصينية.

قالت بيتماين، وفقًا لترجمة غوغل للإعلان، إن "سوق السلع المستعملة يتعرض لضغط كبير". "من أجل مساعدة الصناعة على الانتقال بسلاسة، قررت [أنتمينر] تعليق المبيعات الفورية العالمية مؤقتًا."

عانى القائمون بالتعدين بيتكوين من نقص في المعروض خلال معظم عام ٢٠٢١، حتى مع تسابق بيتماين لزيادة الإنتاج خلال سوق العملات المشفرة الصاعد. تم الشعور باختلال التوازن بين العرض والطلب في جميع أنحاء الصناعة حيث حدت شركة إنفيديا لصناعة الرقائق في كاليفورنيا من سعة معدل الهاش لوحدة معالجة الرسومات جيفورس آر تي إكس ٣٦٠ الجديدة، والتي كانت مخصصة في الأصل للاعبين.

تكثفت حملة الصين على العملات المشفرة هذا الشهر حيث وسع المشرعون حظر تعدين بيتكوين ليشمل مقاطعة سيتشوان. بحلول يوم الأحد، كان من المتوقع إغلاق أكثر من ٩٠٪ من قدرة تعدين بيتكوين في الصين، وفقًا لما ذكرته غلوبال تايمز، وهو المنشور المدعوم من الحزب الشيوعي الحاكم.