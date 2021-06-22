مع حظر تعدين العملات الرقمية في إيران، السلطات المحلية تُصادر ٧ آلاف جهاز تعدين

تام شمس - الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:55 مساءً - تواصل شرطة المقاطعات الإيرانية حملتها القمعية على القائمين بتعدين العملات المشفرة الكبار والصغار، مع ظهور أنباء عن مصادرة أكثر من ٧٠٠٠ جهاز تعدين في مزرعة تعمل في العاصمة طهران.

ووفقًا لتقرير صدر يوم الثلاثاء من وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا)، فإن الشرطة احتجزت قائمين بتعدين العملات المشفرة كانوا يعملون في مصنع مهجور. وقدّر الخبراء في الشبكة الكهربائية في البلاد أن أجهزة التعدين التي تعمل بكامل طاقتها ستصل إلى ما يقرب من ٤٪ من متوسط ​​استهلاك الطاقة اليومي في إيران.

وقد صرح قائد شرطة طهران، حسين رحيمي، أن السلطات عثرت على ٣٠٠٠ من أجهزة تعدين العملات المشفرة في أنحاء العاصمة الإيرانية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث داهمت الشرطة ٥٠ موقعًا. وأضاف أن اكتشاف مزرعة تتضمن ٧٠٠٠ جهاز تعدين كان أكبر وأهم استنزاف لاستخدام الطاقة في البلاد حتى الآن.

جاءت العملية بعد إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني في مايو أن تعدين بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة في البلاد سيُحظر حتى سبتمبر. وتهدف الإجراءات إلى ضمان حصول الإيرانيين على الكهرباء خلال الصيف.

على الرغم من أن مصادرة أكثر من ٧٠٠٠ جهاز تعدين قد يحظى باهتمام أكبر من السلطات، إلا أن الشرطة تتخذ إجراءات صارمة ضد العمليات الصغيرة - حيث قد يواجه القائمين بالتعدين الذين يعملون بشكل غير قانوني باستخدام الكهرباء في منازلهم غرامات كبيرة. وذكر تقرير لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الثلاثاء أن الشرطة عثرت على أربعة قائمين بالتعدين في منزل باكداشت جنوب شرقي العاصمة. وقد قامت السلطات بقياس استهلاك الطاقة للأسرة من الخارج قبل فحصها بحثًا عن منصات التعدين.