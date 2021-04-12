إنتاج بيتكوين من ريوت بلوكتشين يقفز بنسبة ٨٠٪ فوق مستويات ما قبل التنصيف

في إعلان يوم الاثنين، ذكرت شركة ريوت بلوكتشين أنها أنتجت ١٨٧ بيتكوين (BTC) - ما يقرب من ١١,٢ مليون دولار - الشهر الماضي، بزيادة ٨٠٪ عن تعدين بيتكوين في مارس ٢٠٢٠. وقالت الشركة إنها تحتفظ بأكثر من ١٥٦٥ بيتكوين في ميزانيتها العمومية اعتبارًا من ٣١ مارس، يمثل أكثر من ٩٤ مليون دولار في العملات المشفرة.

يأتي تقرير التعدين في أعقاب شراء شركة ريوت بمبلغ ١٣٨ مليون دولار لعدد ٤٢٠٠٠ جهاز أنتمينر إس ١٩ جيه من شركة التعدين العملاقة بيتماين. ما يقرب من ٦٪ من المعدات - ٢٤٠٠ جهاز أنتمينر - في طريقها بالفعل إلى منشأة كوين مينت في نيويورك، حيث تدير ريوت جزءًا من عمليات التعدين الخاصة بها. بحلول نهاية أبريل، ادعت شركة ريوت أن لديها ١٦١٤٦ جهاز أنتمينر قيد التشغيل قادرة على إنتاج ١,٦ إكساهاش في الثانية.

مع تشغيل المزيد من أجهزة أنتمينر، تتوقع شركة ريوت أن تزداد قوة الهاش بشكل كبير. بحلول نهاية العام، تتوقع شركة التعدين تحقيق قدرة معدل هاش تبلغ ٣,٨ إكساهاش ي الثانية، في حين أن إجمالي سعة الأسطول البالغ ٨١١٤٦ جهاز أنتمينر - من المتوقع أن يتم تشغيلها بالكامل قبل الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ - قد ينتج عنه معدل هاش يبلغ ٧,٧ إكساهاش في الثانية. ووفقًا لبيانات بلوكتشين، يمثل هذا أكثر من ٤٪ من معدل الهاش لشبكة بيتكوين بأكملها، أي ما يقرب من ١٧١ مليون تيراهاش في الثانية وقت كتابة المقالة.