منصة البوكر المدعومة من كونسنسيس تحصل على استثمار بقيمة ٥ ملايين دولار

تام شمس - الاثنين 12 أبريل 2021 08:56 مساءً - قادت شركة البنية التحتية لإيثريوم "كونسنسيس" وصندوق رأس المال الاستثماري "بانتيرا كابيتال" مجموعة من المستثمرين في جولة تمويل بقيمة ٥ ملايين دولار لفيرتشو بوكر، وفقًا لإعلان صدر يوم الاثنين.

ومن بين المشاركين الآخرين في جولة الاستثمار الاستراتيجي جاءت شركة دي إف جي للاستثمار في بلوكتشين ومؤسس فن فير "جيز سان".

تم تأسيس فيرتشو بوكر، وهي منصة بوكر لامركزية قائمة على إيثريوم، في عام ٢٠١٦ ضمن مجموعة كونسنسيس لمشاريع بلوكتشين. في عام ٢٠٢٠، حصلت الشركة على ترخيص خدمة ألعاب من شركات لعملاء - من هيئة مالطا للألعاب.

سيتم استخدام الاستثمار البالغ ٥ ملايين دولار لتمهيد إطلاق الشبكة الرئيسية لمنصة بوكر بلوكتشين المقرر إجراؤها في مايو ٢٠٢١. يأتي إطلاق الشبكة الرئيسية بعد أربع سنوات من التطوير وسنتين من الاختبار التجريبي.

ووفقًا لريان غيتلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتشو بوكر، فإن مكانة الشركة كمشغل مرخص يوفر منصة مناسبة لتحدي مقدمي الخدمات التقليديين للاعبين. ووفقًا لغيتلسون، فإن فيرتشو بوكر سيتولى مسؤولية جعل المراهنة بالعملات المشفرة سائدة.

وتعليقًا على جولة التمويل البالغة ٥ ملايين دولار وخطط إطلاق منصة الشبكة الرئيسية، قال جو لوبين مؤسس كونسنسيس:

"أنا متحمس لرؤية فريق فيرتشو بوكر يدرك مهمته في تحقيق الشفافية والثقة في صناعة البوكر عبر الإنترنت. من خلال العمل مع المنظمين لتصبح أول منصة قائمة على بلوكتشين مرخصة، تضفي فيرتشو بوكر الشرعية على استخدام هذه التكنولوجيا في الصناعة على المدى الطويل في المستقبل".

وقد علق أسطورة البوكر فيل ليفي، سفير الشركة، أيضًا على تقدم المشروع، مشيرًا إلى أن فيرتشو بوكر سيلعب "دورًا رئيسيًا" في مستقبل البوكر.