اخبار العملات الرقمية

قدمت فيديليتي الأوراق الخاصة بصندوق وايز أوريجن بيتكوين يوم الأربعاء، وإذا تمت الموافقة عليه، فسيكون الصندوق هو أول صندوق بيتكوين متداول في البورصة يتم إطلاقه في الولايات المتحدة...

المزيد ...