اخبار العملات الرقمية

أفلت مؤسس مخطط أرغايل كوين الارحتيلي من دفع غرامة قدرها ٤,٥ ملايين دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لتشغيل "شبكة من الشركات الاحتيالية"...
تأجيل تاريخ إطلاق شبكة ثيتا الرئيسية ٣.٠ إلى يونيو
قالت ثيتا لابز: "لقد قررنا تخصيص الوقت الإضافي لإجراء مراجعة واختبار أكثر شمولًا للتعليمات البرمجية كان أمرًا مهمًا"...
راي داليو يقول إن هناك "احتمال جيد" أن يحدث حظر أمريكي لبيتكوين
يمكن للولايات المتحدة أن تكرر الحظر الذي فرضته في ثلاثينيات القرن الماضي على ملكية الذهب ولكن من أجل بيتكوين...
شركة فيديليتي العملاقة لإدارة الأصول تقدم طلبًا لصندوق بيتكوين متداول في البورصة
قدمت فيديليتي الأوراق الخاصة بصندوق وايز أوريجن بيتكوين يوم الأربعاء، وإذا تمت الموافقة عليه، فسيكون الصندوق هو أول صندوق بيتكوين متداول في البورصة يتم إطلاقه في الولايات المتحدة...
كوين بيز تتعامل مع عمليات التداول والحفظ لاستثمار عملة مييتو المشفرة بقيمة ٩٠ مليون دولار
قال المدير المالي لشركة مييتو، غاري نغان، إن الشركة كانت ستواجه صعوبات في الحصول على العملات المشفرة بمفردها كشركة مدرجة...