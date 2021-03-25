الاقتصاد

اخبار العملات الرقمية

رجل من فلوريدا يهرب من دفع غرامة قدرها ٤,٥ ملايين دولار أمريكي بسبب مخطط احتيالي للعملات المشفرة

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رجل من فلوريدا يهرب من دفع غرامة قدرها ٤,٥ ملايين دولار أمريكي بسبب مخطط احتيالي للعملات المشفرة

أفلت مؤسس مخطط أرغايل كوين الارحتيلي من دفع غرامة قدرها ٤,٥ ملايين دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لتشغيل "شبكة من الشركات الاحتيالية"...

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اخبار العملات الرقمية

شركة فيديليتي العملاقة لإدارة الأصول تقدم طلبًا لصندوق بيتكوين متداول في البورصة

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شركة فيديليتي العملاقة لإدارة الأصول تقدم طلبًا لصندوق بيتكوين متداول في البورصة

قدمت فيديليتي الأوراق الخاصة بصندوق وايز أوريجن بيتكوين يوم الأربعاء، وإذا تمت الموافقة عليه، فسيكون الصندوق هو أول صندوق بيتكوين متداول في البورصة يتم إطلاقه في الولايات المتحدة...

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اخبار العملات الرقمية

كوين بيز تتعامل مع عمليات التداول والحفظ لاستثمار عملة مييتو المشفرة بقيمة ٩٠ مليون دولار

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كوين بيز تتعامل مع عمليات التداول والحفظ لاستثمار عملة مييتو المشفرة بقيمة ٩٠ مليون دولار

قال المدير المالي لشركة مييتو، غاري نغان، إن الشركة كانت ستواجه صعوبات في الحصول على العملات المشفرة بمفردها كشركة مدرجة...

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