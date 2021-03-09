شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبحث عن منفذ- تحليل - 9-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

لا يزال سعر الزوج منحصرا بنطاق ضيق نظرا لثبات الحاجز المستقر عند 129.65 ليستمر ذلك بإعاقة محاولة استئناف الهجوم الصاعد والمتوقع سابقا, حاليا وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي الإضافي فإن ذلك يدعونا لانتظار تحقيق السعر لاختراق الحاجز الحالي ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع والوصول نحو المحطات الإيجابية الإضافية المستقرة عند 130.20 و 131.00 على التوالي.

ما يجب التنويه له, أن محاولة هبوط السعر دون الدعم الإضافي المستقر عند 128.30 فإن ذلك سيجبره على تكبد العديد من الخسائر بهبوطه نحو 127.60 ليختبر بذلك دعم القناة الصاعدة الرئيسية والموضحة بالرسم المرفق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.50 و 13020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق المطلوب