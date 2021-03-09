شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين لا يزال ضعيف– تحليل - 9-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين ضعيفا بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة نظرا لتذبذبه دون الحاجز المستقر عند 1170.00 وليجبره ذلك على استئناف المحاولات التصحيحية الهابطة بكسره لمستوى 1105.00 واستهداف مستوى 1070.00 مباشرة.

أما استعادة الميل الصاعد فإن ذلك يتطلب اختراق السعر لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز عند 1230.00 ليفتح ذلك الباب امامه لاستهداف مستويات إيجابية جديدة قد تمتد نحو 1300.00 و 1385.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1170.00 و 1105.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط