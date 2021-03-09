شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 09-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 6232 نقطة، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يعد إشارة ايجابية، ومازال المؤشر يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 6150 ومستوى 6350 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,222 وبين مستوى المقاومة هو 6,248 نقطة