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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - النيابة العامة والجمارك وقعتا مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمنت المذكرة التي وقعها النائب العام سعود المعجب، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية أحمد الحقباني، تبادل الخبرات في مجال الكشف عن ممارسات غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، إضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية دورية بين المختصين لرفع مستوى التعاون والتنسيق بين الطرفين في المجال نفسه، وفقا للاختصاصات المناطة بكل جهة، وذلك تحقيقا لتكامل الأدوار بما في ذلك الأساليب الحديثة لغسل الأموال، وسبل مواجهتها، وكذلك التعرف وتقييم وفهم مخاطر جريمة غسل الأموال.



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