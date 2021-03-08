النفط يتخلى عن مستوى الـ 70 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار النفط الاثنين بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة فوق 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ بدء أزمة فيروس كورونا عقب هجمات على منشآت نفطية سعودية.

وأطلقت جماعة الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة وصواريخ، مستهدفة مرافق من بينها منشأة حيوية لصادرات البترول تابعة لشركة أرامكو السعودية في رأس تنورة. وقالت الرياض إنه لم تقع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 1.12 دولار، أو ما يوازي 1.61 بالمئة، لتسجل عند التسوية 68.24 دولار للبرميل، بعد أن كانت قفزت في التعاملات الآسيوية المبكرة إلى 71.38 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير 2020.

وتراجعت عقود خام القياسي الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.04 دولار، أو 1.57 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 65.05 دولار للبرميل بعد أن لامست 67.98 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا مكاسب لأربع جلسات متتالية.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي السبت خطة إنقاذ مرتبطة بكوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار، مما يعزز الآفاق الاقتصادية ويدفع الطلب على النفط الذي كان قد تبدد بفعل الجائحة.

ومما زاد الدعم لأسعار الخام موافقة منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء آخرين من منتجي النفط، في إطار مجموعة أوبك+، الأسبوع الماضي على الالتزام إلى حد كبير بتخفيضات الإنتاج رغم زيادة أسعار الخام.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال، باتريك بويان أمس الاثنين إن تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا قد يستغرق عامين، مستبعداً أن تظل أسعار النفط عند مستواها المرتفع الحالي البالغ 70 دولاراً للبرميل.

وأبلغ باتريك بويان إذاعة «بي.إف.إم».. لا أراهن على بقاء الأسعار عند 70 دولاراً للبرميل. أرى السعر الصحيح عند حوالي 50 أو 60 دولاراً للبرميل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إن من المتوقع تراجع الطلب على البنزين من العام 2030 وإن الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة ستصبح المكون الرئيسي لمحفظة أعمال الشركة.

وأبلغ بويان إذاعة بي.إف.إم بيزنس أن توتال تتوقع إجراء تخفيضات محدودة على قيم أصولها في الأعوام المقبلة. (رويترز)

