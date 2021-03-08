شكرا لقرائتكم خبر عن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو تقفز لذروة عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح أن مؤشراً لثقة المستثمرين في منطقة اليورو قفز في مارس/ آذار إلى أعلى قراءة له في أكثر من عام، مدعوماً بتحسن النظرة للوضع الحالي. وصعد مؤشر «سنتكس» لمنطقة اليورو إلى 5.0 من -0.2 في فبراير/ شباط، وهو أعلى مستوياته منذ نفس الفترة في 2020. كان استطلاع رأي أشار إلى قراءة عند 1.9. وارتفع مؤشر للتوقعات إلى 32.5 من 31.5 في فبراير/ شباط، في حين صعد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى -19.3 من -27.5 في نفس الشهر. وقالت «سنتكس» في بيان: «إن حملات التطعيم العالمية تحرز تقدماً جيداً، مما يعزز الآمال في حماية فعالة. سيسمح ذلك بفتح أسرع للاقتصاد، هذا ما يراهن عليه المستثمرون». إلى ذلك، تراجع الناتج الصناعي الألماني على غير المتوقع في يناير/ كانون الثاني عقب رفع كبير لقراءة الشهر السابق، حسبما أظهرت البيانات الصادرة الاثنين، ما ينبئ ببداية ضعيفة للعام لقطاع الصناعات التحويلية بأكبر اقتصاد أوروبي. تُظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي تراجع الناتج في القطاع الصناعي، شاملاً الإنشاءات والطاقة، 2.5% مقارنة مع الشهر السابق. وعدل المكتب رقم ديسمبر/ كانون الأول ليصبح نمواً 1.9% بدلاً من عدم تغيير في القراءة السابقة. (رويترز)