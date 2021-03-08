الاقتصاد

"برنت" يتحول إلى الانخفاض بعد الصعود أعلى 71 دولاراً

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين متخلية عن المكاسب القوية التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة بدعم من المخاوف التي أعقبت الهجمات على المنشآت النفطية في .


وأعلنت المملكة بالأمس تعرض منشآت نفطية في البلاد لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، ووصفت هذه الهجمات بالإرهابية حيث ذكر مسؤولون أن هذا الحادث يستهدف تعطيل إمدادات الطاقة عالمياً.


من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 92.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.8 نقطة.


وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/ نيسان بحلول الساعة 16:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 65.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 67.9 دولار وأقل سعر عند 64.9 دولار.


وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/ أيار بنسبة 1.2% إلى 68.5 دولار للبرميل، وبلغ الخام أعلى سعر عند 71.3 دولار وأقل سعر عند 68.2 دولار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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