شكرا لقرائتكم خبر عن سوق السيارات المستعملة يستعيد نشاطه وسط تغيرات سلوك المشترين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على غرار القطاعات الاقتصادية الأخرى، شهد قطاع تجارة السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تغيرات ملحوظة في نمط سلوك المشترين خلال عام 2020 جرّاء جائحة «كورونا». وعلى الرغم من التحديات التي صاحبت الجائحة، إلا أن قطاع تجارة السيارات المستعملة سجل علامات إيجابية مع نهاية عام 2020، وتمثلت بعودة النشاط بشكل تدريجي إلى السوق، وارتفاع ثقة العملاء، وخاصة بعد تخفيف الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» في شهر مارس 2020، كان على سوق السيارات المستعملة التعامل مع حالة عدم الاستقرار التي صاحبت هذه الزيادة، حيث توجه العديد من المتعاملين إلى تأجيل بيع وشراء السيارات، التزاماً منهم بتعليمات التباعد الاجتماعي. إلا أنه وعلى الرغم من الانخفاض الذي تزامن مع قرارات الحد من الحركة والتنقل في أبريل 2020، أظهر السوق مرونة عالية في التعامل مع هذه الأحداث، ما ساهم بعودته لتسجيل حركة قوية مع نهاية شهر يوليو 2020.

سجل موقع «دوبيزل» ارتفاعاً غير مسبوق في الزيارات، مسجلاً رقماً قياسياً وصل إلى 6.21 مليون زيارة خلال شهر أغسطس 2020، الأمر الذي يؤكد عودة الاهتمام بسوق السيارات بمجرد تمكن المشترين والبائعين من التكيف مع الظروف الجديدة. اختار 110 ألف بائع جديد عرض سياراتهم على الموقع خلال عام 2020، ما يشير إلى توازن مثالي بين العرض والطلب في السوق. كما سجل إضافة أكثر من 225 ألف إعلان لبيع السيارات خلال عام 2020.

وتعليقاً على النتائج التي أوردها استطلاع الرأي، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لـ«بيوت» و«دوبيزل» ورئيس مجموعة «إي إم بي جي» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «كان عام 2020 استثنائياً من حيث التجارب التي مررنا بها، حيث لم يقتصر الوضع على مواجهتنا لحالة عدم الاستقرار التي صاحبت جائحة كورونا، ولكن كان علينا كذلك العمل على تنظيم العمليات في الفترة ما بعد دمج اثنتين من أكبر العلامات التجارية في قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة؛ بيوت ودوبيزل. على الرغم من هذه التحديات، فقد انتهت 2020 بشكل إيجابي، وخاصةً بالنسبة لسوق السيارات المستعملة في دولة الإمارات».

شهد موقع «دوبيزل» ارتفاعاً في السيارات المعروضة للبيع خلال عام 2020 حيث تخطى عدد العلامات التجارية للسيارات المعروضة الـ 78 علامة. وكانت مرسيدس بنز أكثر السيارات بحثاً تليها علامات تويوتا ونيسان وبي إم دبليو وفورد. وبالتالي، شملت قائمة أكثر السيارات المرغوبة مركبات تنتمي لهذه العلامات التجارية.

ظلت نيسان باترول وتويوتا لاند كروزر الخيارين الأكثر طلباً من قبل المشترين خلال عام 2020، ما يشير إلى استمرار الاهتمام بسيارات الدفع الرباعي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. في المقابل، رصد الموقع بحث عدد كبير من المستخدمين أيضاً عن ماركة مرسيدس فئة إس كلاس، والتي تعد من سيارات السيدان الراقية، تليها مرسيدس سي كلاس ومرسيدس إي كلاس. وكانت طرازات السيارات ذات الكلفة المنخفضة مثل تويوتا كامري ونيسان ألتيما ضمن قائمة أكثر عشرة أنواع سيارات مرغوبة في عام 2020

أشار استطلاع رأي «دوبيزل» إلى أن سيارات الدفع الرباعي كانت الأكثر طلباً خلال عام 2020 ويعزى ذلك لعدة عوامل منها: سعة الركاب، والمقصورة الفسيحة، وأداء السيارة على الطرق الوعرة. وفي حين بحث 35% من المستخدمين عن السيارات ذات الدفع الرباعي، أبدى 34% من المشترين اهتماماً بسيارات السيدان. وتصدرت مرسيدس بنز إس كلاس الراقية هذه الفئة، تليها تويوتا كامري ذات السعر المتوسط، والتي تمتاز بكفاءتها واقتصادها في استهلاك الوقود.

نظراً لأن القدرة على تحمل التكاليف ظلت عاملاً حاسماً عند اتخاذ قرار شراء السيارة، فليس من المستغرب أن يبحث ما يقارب على 44% من مستخدمي دوبيزل عن سيارات يقل سعرها عن 50,000 درهم إماراتي، ما أدى إلى زيادة المشاهدات على طرازات مثل تويوتا كامري ونيسان ألتيما. وكذلك، أبدى 24% من المستخدمين اهتماماً متزايداً بالطرازات الراقية التي تتراوح ما بين 50,000 درهم إلى 100,000 درهم أيضاً، وخاصةً بسيارات مرسيدس بنز سي كلاس، مرسيدس إي كلاس، وفورد موستانج.

ومن المثير للاهتمام، أن الطرازات الراقية قد استحوذت أيضاً على اهتمام فئة من المشترين المحتملين، حيث بحث 14% من المستخدمين عن مركبات تخطت كلفتها 200 ألف درهم إماراتي. وفي هذا السياق، شهد موقع دوبيزل مؤخراً إدراج طرازات فائقة الفخامة مثل فيراري 1962 النادرة، بوجاتي شيرون 2019، ودبليو موتورز فينير هايبر سبورت 2021، ما يدل على وجود اهتمام بهذه السيارات المميزة والحصرية.

وفقاً لبيانات «دوبيزل»، كان هناك توازن جيد بين العرض والطلب خلال عام 2020 مع قيام معظم التجار الرئيسيين بتحسين مخزونهم من السيارات وفقاً لمتطلبات المستخدمين. كانت سيارات تويوتا كامري ونيسان ألتيما، وتعدان من الطرازات الأكثر شهرة ضمن أكثر السيارات التي تم الإعلان عنها على الموقع. وظلت السيارات التي تتبع المواصفات الخليجية هي الخيار الأكثر عرضاً حيث شكلت 71% من إجمالي سوق السيارات المستعملة المعروضة على الموقع. كما بحث معظم المستخدمين عن سيارات ذات محركات بـ4 و6 أسطوانات، والتي توافرت بشكل واسع على موقع دوبيزل في عام 2020. بسبب هذا التوازن بين العرض والطلب، كان متوسط وقت الرد من قبل عارضي الإعلانات على دوبيزل حوالي ساعتين.