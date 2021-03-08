شكرا لقرائتكم خبر عن بيزوس يبارك لطليقته بعد زواجها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزوجت ماكنزي سكوت، زوجة جيف بيزوس السابقة أغنى رجل في العالم، التي تبلغ ثروتها 53 مليار دولار، من دان جيويت مدرس علوم في سياتل الأمريكية الذي يعمل في مدرسة أطفالها الخاصة.

وبارك بيزوس للزوجين اللذين أعلنا ارتباطهما، من غير تحديد تاريخ في منشور على موقع «تعهد بالعطاء»، وهو موقع يتعهد فيه المليارديرات بتشجيع أثرياء العالم على التبرع والمساهمة بجزء من ثرواتهم في مشاريع خيرية.

وفي منشور على الموقع، قال جيويت إنه ينضم إلى «التزام زوجته بتمرير ثروة مالية هائلة لخدمة الآخرين».

وقال جيف بيزوس أغنى رجل في العالم في بيان عبر متحدث باسم «أمازون»: «دان أيها الرجل العظيم، أنا سعيد بزواجكما، وأتمنى لكما حياة سعيدة».