شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد يطالب رينجرز بالمزيد بعد التتويج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جلاسكو - رويترز

احتفل رينجرز بالفوز بلقب الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2011، الأحد، لكن المدرب ستيفن جيرارد قال إنه لا يزال يتعين على الفريق القيام بالكثير من العمل خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

وضمن رينجرز الفوز بلقب البطولة المحلية للمرة 55 بعد أن جمع 85 نقطة من 32 مباراة عقب تعادل الملاحق المباشر سيلتيك من دون أهداف مع دندي يونايتد.

وتجاهل مشجعو رينجرز القيود الاحترازية والوقائية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار، عندما تجمعوا خارج استاد إيبروكس قبل، وبعد فوز فريقهم، السبت، 3-صفر على سانت ميرين وأصبح على بعد نقطة واحدة من ضمان التتويج قبل تعادل سيلتيك في اليوم التالي.

ولم يخسر رينجرز في الدوري خلال الموسم الحالي وبفوزه حرم سيلتيك من التتويج باللقب للمرة الـ10 على التوالي.

وقال جيرارد لاعب وسط ليفربول ومنتخب انجلترا السابق عبر موقع رينجرز على الإنترنت: «أنا سعيد للغاية لما وصلنا إليه خلال هذه الرحلة التي لم تصل بعد لنهايتها». وأضاف «لا يزال أمامنا الكثير. وبالنسبة إلي فإن الخطوة التالية بعد الفوز هي دائماً ما هو القادم، وجاء هذا نتيجة جهد وعمل جماعي للفريق. هذا إنجاز هائل وأنا فخور للغاية لأنني أشرفت على هذا».

ولا يزال أمام رينجرز ست مباريات في الموسم المحلي، وقال المدرب إن الفريق سيركز من الآن فصاعداً على مسيرته في الدوري الأوروبي. وسيلتقي رينجرز في ذهاب دور الـ16 مع سلافيا براج التشيكي الخميس المقبل في جمهورية التشيك.

وقال جيرارد عن ذلك «نحن في مارس، وأنا أريد من اللاعبين الاستمرار في هذا التميز حتى نهاية الموسم».